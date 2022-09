Inilah 5 Hacker Terkenal di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Hacker Bjorka belakangan ini ramai menjadi buah bibir publik. Itu lantaran aksi peretasannya terhadap beberapa lembaga pemerintah atau lembaga plat merah di Indonesia.

Bjorka telah mengungkap data-data sensitif pejabat, institusi, dan warga Indonesia beberapa hari terakhir ini. Terbaru, melalui akun Twitter, hacker tersebut mengungkap data personal lengkap dari Muchdi Pr terkait kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

Sebelumnya Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari BIN. Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence".

Aksi peretasan semacam ini bukan kali pertama terjadi. Sederet nama hacker terkenal telah merajai dunia teknologi. Siapa saja mereka?

Daftar hacker terbesar di dunia

1. Kevin Mitnick

Seorang tokoh mani dalam hacking Amerika, Kevin Mitnick, memulai kariernya sebagai hacker pada usia remaja. Pada 1981, ia didakwa mencuri manual komputer dari Pacific Bell. Pada 1982, ia meretas Komando Pertahanan Amerika Utara (NORAD), sebuah pencapaian yang menginspirasi film War Games 1983.

Pada 1989, ia meretas jaringan Digital Equipment Corporation (DEC) dan membuat salinan perangkat lunak jaringan tersebut. Karena DEC produsen komputer terkemuka saat itu, tindakan ini menempatkan Mitnick di daftar buronan. Dia kemudian ditangkap dan dipenjara. Selama pembebasan bersyaratnya, Matnick kembali meretas sistem pesan suara Pacific Bell.

Mengutip The Denver Post, Mitnick juga sempat menjadi buron FBI selama beberapa tahun. Hingga Februari 1995 ia berhasil ditangkap karena meretas komputer Tsutomo Shimomura, yang merupakan ilmuwan peneliti.

2. Anonymous

Mengutip Kaspersky, Anonymous memulai aksinya pada 2003 di papan pesan 4chan pada forum yang tak disebutkan namanya. Kelompok ini menunjukkan sedikit organisasi dan secara longgar berfokus pada konsep keadilan sosial. Misalnya, pada 2008 hacker tersebut mempermasalahkan Gereja Scientology dan mulai menonaktifkan situs web mereka sehingga berdampak negatif pada peringkat pencarian mereka di Google dan membanjiri mesin faksnya dengan gambar serba hitam.

Pada Maret 2008, sekelompok "Anons" berbaris melewati pusat Scientology di seluruh dunia mengenakan topeng Guy Fawkes yang sekarang terkenal. Seperti dicatat oleh The New Yorker, sementara FBI dan lembaga penegak hukum lainnya telah melacak beberapa anggota kelompok peretas tersebut, kurangnya hierarki nyata membuat hampir tak mungkin untuk mengidentifikasi atau menghilangkan Anonymous secara keseluruhan.

3. Adrian Lamo

Pada 2001, Adrian Lamo yang berusia 20 tahun menggunakan alat manajemen konten yang tak dilindungi di Yahoo untuk memodifikasi artikel Reuters dan menambahkan kutipan palsu yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung John Ashcroft. Lamo sering meretas sistem dan kemudian memberi tahu pers dan korbannya.

Dalam beberapa kasus, dia membantu menyelesaikan kekacauan untuk meningkatkan keamanan korbannya. Seperti yang ditunjukkan Wired, Lamo mengambil sesuatu terlalu jauh pada 2002, ketika dia meretas intranet The New York Times, menambahkan dirinya ke daftar sumber ahli dan mulai melakukan penelitian tentang tokoh publik terkenal. Lamo mendapat julukan "The Homeless Hacker" karena dia lebih suka berkeliaran di jalan-jalan dengan memaka ransel dan tak memiliki alamat tetap.

4. Albert Gonzales

Menurut New York Daily News, Gonzalez yang dijuluki "supnazi", memulai kariernya sebagai "troubled pack leader of computer nerds" di sekolah menengahnya di Miami. Dia akhirnya menjadi aktif di situs perdagangan kriminal Shadowcrew.com dan dianggap sebagai salah satu peretas dan moderator terbaiknya. Pada usia 22 tahun, Gonzalez ditangkap di New York karena penipuan kartu debit terkait dengan mencuri data dari jutaan rekening kartu. Untuk menghindari hukuman penjara, ia menjadi informan untuk Secret Service, yang akhirnya membantu mendakwa puluhan anggota Shadowcrew.

Selama menjadi informan bayaran, Gonzalez melanjutkan aktivitas kriminalnya. Bersama dengan sekelompok kaki tangannya, Gonzalez mencuri lebih dari 180 juta rekening kartu pembayaran dari perusahaan-perusahaan termasuk OfficeMax, Dave and Buster's dan Boston Market.

The New York Times Magazine mencatat bahwa serangan Gonzalez pada 2005 terhadap pengecer AS TJX adalah pelanggaran data serial pertama dari informasi kredit. Menggunakan injeksi SQL dasar, peretas terkenal ini dan timnya membuat pintu belakang di beberapa jaringan perusahaan, mencuri sekitar 256 juta dolar AS dari TJX . Selama hukumannya pada 2015, jaksa federal menyebut korban manusia Gonzalez "tak tertandingi."

5. Matthew Bevan dan Richard Pryce

Matthew Bevan dan Richard Pryce adalah tim peretas Inggris yang meretas beberapa jaringan militer pada tahun 1996, termasuk Pangkalan Angkatan Udara Griffiss, Badan Sistem Informasi Pertahanan, dan Institut Penelitian Atom Korea (KARI). Bevan (Kuji) dan Pryce (Datastream Cowboy) telah dituduh hampir memulai perang dunia ketiga setelah mereka membuang penelitian KARI ke sistem militer Amerika. Bevan mengklaim bahwa dia ingin membuktikan teori konspirasi UFO.

KAKAK INDRA PURNAMA

Baca juga: Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka