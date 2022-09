Gelar Keluarga Kecil Pangeran William Setelah Ayahnya Naik Takhta

TEMPO.CO, London -Setelah Ratu Elizabeth II meninggal, rakyat Inggris tak hanya memiliki raja baru, Raja Charles III, tapi mereka juga harus terbiasa dengan anggota kerajaan yang mengambil gelar dan tugas kerajaan baru, terutama Pangeran William.

Sebagai putra tertua raja, Pangeran William dinobatkan sebagai putra mahkota, lalu apa gelarnya?

Melansir laman independent.co.uk, setelah menjadi Raja Inggris, Charles III mewariskan gelar kepada putra sulungnya dan ahli warisnya William sebagai Prince of Wales. Pangeran William dianugerahi gelar Duke of Cambridge setelah pernikahannya dengan Kate Middleton pada 2011. Begitu juga dengan istrinya itu, Kerajaan Inggris menganugerahkan gelar kepada Kate sebagai Duchess of Cambridge setelah menikah dengan Pangeran William itu.

Setelah Charles naik takhta, sekarang William memiliki gelar yang sebelumnya dipegang sang ayah, Duke of Cornwall and Cambridge.

Ini berarti William kemungkinan akan mewarisi Duchy of Cornwall, sebuah perkebunan yang setara 150 ribu hektar dengan pendapatan diperkirakan 20 juta Poundsterling per tahun. Gelar Kate juga berubah, dia mewarisi gelar Camila, istri Charles, yaitu Duchess of Cornwall and Cambridge.

Selain itu, Kate juga digelari sebagai Putri Wales yang sebelumnya disandang oleh Putri Diana Spencer. Diana adalah istri pertama Charles, ibunda William dan Harry.

Dia bercerai dengan Charles pada 1996 dan meninggal setahun setelahnya, 1997. Diana meninggal karena kecelakaan di jalan terowongan Pont de l’Alma di Paris. Camilla, yang diduga sebagai penyebab keretakan hubungan Charles dan Diana, tak dinobatkan sebagai ratu karenanya. Camilla jadi Queen Consort atau Permaisuri.

Melansir firstpost.com, anak-anak Pangeran William dan Kate, yaitu Pangeran George dari Cambridge, Putri Charlotte dari Cambridge, dan Pangeran Louis dari Cambridge menempati garis takhta kedua, ketiga dan keempat setelah ayahnya. Kini gelar anak-anak William turut berubah yaitu George dan Louis menjadi Prince George from Wales dan Prince Louis form Wales. Sementara Charlotte, menjadi Princess Charlotte from Wales.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

