Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa persiapan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 sudah berada di jalur yang tepat. Dua bulan menjelang pertemuan tersebut, Menlu Retno mengatakan Indonesia sudah siap baik dari segi logistik dan substansi.

"Saya kira persiapan on the right track, kami melaporkan kepada bapak presiden (Joko Widodo) semua persiapannya," kata Menlu Retno seperti dikutip dari Sekretariat Presiden, Minggu, 11 September 2022.

Retno mencatat, dari Agustus hingga September ada 6 pertemuan tingkat menteri. Dalam kurun Oktober sampai November menuju KTT G20 masih akan digelar 8 pertemuan tingkat menteri.

KTT G20 dengan format tatap muka akan diadakan di Bali, Indonesia, pada 15 dan 16 November 2022. Fokus presidensi Indonesia tahun ini adalah pemulihan ekonomi global pasca-pandemi. Namun pertemuan kepala negara-negara anggota G20 kali ini dibayangi oleh krisis global yang dipicu oleh perang Ukraina.

Dalam beberapa pertemuan tingkat menteri, beberapa negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat mengecam dengan keras invasi Rusia ke Ukraina serta dampaknya terhadap krisis pangan dan energi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah kesempatan pernah mengusulkan Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Bali akibat agresi ke negara tetangganya.

Sebagai gantinya, Biden pernah mengusulkan kepada Indonesia agar mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sebagai tuan rumah, Indonesia tetap mengundang Presiden Putin karena preseden keanggotan.

Ukraina bukan anggota G20, tapi isu invasi Moskow dan dampaknya ke ekonomi dunia memperlihatkan penting peran negara tersebut. Presiden Jokowi sudah mengundang langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir ke KTT G20 di Bali.

Baik pihak Biden, Putin, atau Zelensky belum ada yang mengkonfirmasi bentuk partisipasinya KTT G20 apakah secara tatap muka atau daring. Kementerian Luar Negeri RI meyakinkan nama delegasi akan jelas menjelang penyelenggaraan.

Kantor Kepresidenan Ukraina beberapa waktu lalu menyebut Presiden Zelensky akan datang langsung ke KTT G20 Bali kalau Putin juga hadir secara tatap muka. Kendati demikian, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin ragu kalau Presiden Zelensky mau datang untuk berdamai.

DANIEL AHMAD