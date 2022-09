Cinta Pangeran Philip kepada Ratu Elizabeth II, Rela Lepas Gelar Kebangsawanan Yunani demi Sang Ratu

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Pangeran Philip turut menjadi perbincangan setelah kabar wafatnya Ratu Elizabeth II pada Kamis, 8 September 2022 lalu. Diketahui, suami dari Raja Kerajaaan Inggris tersebut telah tutup usia terlebih dahulu, yakni pada 10 Juni 2021. Selengkapnya, berikut adalah profil dari Pangeran Philip.

Pemilik nama lengkap Philip Mountbatten ini lahir pada 10 Juni 1921 di Corfu Yunani dari keturunan bangsawan Yunani dan Denmark. Ayahnya bernama Pangeran Andrew, merupakan putra bungsu Raja George I atau Prince William of Denmark. Sementara ibunya bernama Putri Alice, putri sulung dari Louis Alexander Mountbatten, bangsawan pertama Milford Haven.

Pangeran Philip menyandang gelar Pangeran Yunani atau Prince of Greece and Denmark. Dikutip britishheritage.com, saat berusia remaja, Pangeran Philip bersama keluarga harus meninggalkan Yunani karena kondisi politik kerajaan yang tak stabil kala itu. Kemudian, Pangeran Philip bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan pada 1939-1952 dengan pencapaian karier yang bagus.

Pangeran Philip bertemu Ratu Elizabeth II pada 1939 saat Elizabeth berusia 13 tahun. Saat itu, Ratu Elizabeth II jatuh cinta pandangan pertama dengan Pangeran Philip berusia 18 tahun. Kala itu Pangeran Philip merupakan kadet Angkatan Laut. Setelah melalui proses panjng, pada 1946 Pangeran Philip melamar Ratu Elizabeth II.

Pada awalnya, Raja George VI, ayah Ratu Elizabeth II, tidak merestui hubungan keduanya. Namun seiring waktu, hati ayah Elizabeth II pun luluh. Pertunangan keduanya resmi diberitakan pada Juli 1947. Kemudian, prosesi pernikahan dilaksanakan pada 20 November 1947 di Westminister Abbey.

Dilansir britannica.com, pernikahan tersebut sekaligus pelepasan gelar Kerajaan Yunani yang disandang oleh Pangeran Philip. Selain itu, ia menjalani proses naturalisasi sebagai warga Inggris supaya bisa menjadi pendamping hidup sang putri. Pada malam pernikahannya, Pangeran Philipdiangkat menjadi bangsawan kerajaan dan diangkat sebagai Knight of the Garter, Baron Greenwich, earl of Merioneth, dan duke of Edinburgh.

Melansir imdb.com, pernikahan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II dikaruniai empat orang anak, yaitu Charles Philip Arthur George (lahir 1948) sekarang menjadi Raja Charles III, Anne Elizabeth Alice Louise (lahir 1950), Andrew Albert Christian Edward (lahir 1960), dan Edward Anthony Richard Louis (lahir 1964).

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: 5 Film yang Menampilkan Sosok Ratu Elizabeth II

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.