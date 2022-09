Geger Aksi Pembunuhan Siang Bolong di Tengah Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga California geger dengan aksi pembunuhan keji yang dilakukan Jose Rafael Solano Landaeta, 33 tahun, pada Kamis, 8 September 2022. Solano Landaeta memenggal kepala Karina Castro, perempuan muda 25 tahun, di tengah jalan di San Mateo, California.

Pembunuhan tersebut persisnya terjadi pada 8 September 2022 pukul 11.50 siang waktu setempat di blok 300-400 Laurel Street dan Magnolia Avenue. Lantaran lokasi pembunuhan di tengah jalan, maka tak pelak beberapa orang melihat langsung kejadian mengerikan tersebut.

Pada saat konferensi pers, Letnan Eamon Allen dari Departemen Keamanan San Mateo, menyatakan kejahatan itu benar terjadi di jalan, persisnya di luar rumah korban. Castro adalah Ibu dengan dua anak, di mana saat kejadian kedua anaknya berada di dalam rumah (tidak menyaksikan pembunuhan pada ibunya).

"Anak-anak berada di sana, takut untuk mendekat, meski menginginkan ibu mereka," kata Allen.

