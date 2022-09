Mahasiswa RI di Inggris Puji Kontribusi Ratu Elizabeth II di Bidang Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta -Mahasiswa asal Indonesia yang tergabung dalam Doctoral Epistemic of Indonesian in the United Kingdom (Doctrine-UK) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Mereka menyoroti andil Ratu dalam kemajuan pendidikan tinggi di Inggris Raya tersebut.

“Ratu Elizabeth tidak hanya mampu membawa Inggris menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia, namun juga menjadi negara dengan kualitas pendidikan tinggi yang sangat baik,” kata Gatot Subroto, ketua Doctrine-UK, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 9 September 2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Inggris tahun ajaran 2021/2022, negara tersebut memiliki 164 perguruan tinggi. Sebagian besar sekolahnya masuk dalam seratus besar peringkat dunia, bahkan sejumlah kampus menduduki peringkat sepuluh besar terbaik, seperti Universitas Oxford dan Universitas Cambridge.

Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional Inggris 2021 yang dikutip Doctrine-UK, terdapat 600 ribu lebih mahasiswa asing di Inggris. Sebanyak 25 persen berasal dari negara-negara Uni Eropa, dan 75 persen dari luar Uni Eropa, termasuk Asia.

Gatot berpendapat, monarki yang dipimpin Ratu Elizabeth berhasil memberikan iklim studi yang sangat nyaman, termasuk bagi mahasiswa internasional. Ihwal ini tercermin dari peningkatan jumlah mahasiswa asing di Inggris.

“Meskipun ada gejolak Brexit dan pandemi Covid-19, namun Inggris tetap menjadi salah satu negara tujuan utama mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa dari Indonesia,” ujar sosok yang sedang S3 bidang Organisasi dan Manajemen di University College London.

Doctrine-UK adalah sebuah sebuah organisasi independen yang mempersatukan seluruh mahasiswa doktoral Indonesia dari berbagai universitas di Inggris Raya. Sekretariat organisasi kemahasiswaan ini berada di London dan anggotanya kini mencapai 225.

Ratu Elizabeth II, 96 tahun, mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya di Balmoral, Skotlandia, pada Kamis sore, 8 September 2022 waktu setempat. Ia berkuasa sejak 1952. Monarki Inggris selanjutnya akan dipimpin oleh Charles III, putra sulung Elizabeth.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi kapan dan di mana Ratu Elizabeth II akan dimakamkan. Inggris telah mengumumkan untuk berkabung selama 10 hari.

DANIEL AHMAD