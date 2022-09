Profil Bill Gates Si Pendiri Microsoft yang Punya Harta Ratusan Miliar Dollar

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Bill Gates sudah tidak asing bagi masyarakat seluruh dunia. Bill Gates merupakan pendiri perusahaan raksasa teknologi, dimana produknya hampir digunakan seluruh umat manusia yakni Microsoft. Bill Gates sendiri juga dikenal sebagai pebisnis dan investor ulung dengan kekayaan yang berlimpah. Nah, seperti apa sosok Bill Gates? Berikut profil dan fakta menarik Bill Gates yang perlu diketahui.

Melansir CNN, Bill Gates memiliki nama lengkap William Henry Gates III. Ia lahir di Seattle, Washington pada 28 Oktober 1955. Pria berzodiak Scorpio ini merupakan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Dari data Forbes pada 5 September 2022, Bill Gates menempati urutan orang terkaya keenam di dunia. Jumlah kekayaannya mencapai US$ 106 miliar. Memiliki ketertarikan di bidang komputer sejak kecil, Bill Gates termotivasi menciptakan software, yang saat ini dikenal sebagai Microsoft.

Semasa muda, kehidupan Bill Gates juga tidak jauh dari kegagalan salah satunya drop out dari tempatnya berkuliah.

Profil keluarga Bill Gates

Gates lahir dari pasangan William Henry Gates dan Mari Maxwell. Keluarga Bill Gates dikategorikan sebagai keluarga yang berkecukupan. Ayah Bill Gates berprofesi sebagai pengacara yang cukup terkenal. Sedangkan ibu Gates bekerja sebagai Direktur di First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell. Ibunya juga anggota direksi United Way. Sementara itu, Kakeknya, yakni J.W. Maxwell, seorang presiden bank nasional. Bill Gates ialah anak kedua dari tiga bersaudara.

Fakta menarik Bill Gates



1. Memiliki kecerdasan diatas rata rata



Sejak dini, orang tua Bill Gates mengetahui anaknya memiliki kecerdasan diatas rata-rata anak seumurannya. Mereka pun akhirnya mendaftarkan Bill Gates ke sekolah unggulan di Seattle, Lakeside School. Kecerdasan yang ada pada otak Bill Gates membuat dirinya dengan mudah menoreh prestasi di bidang akademik.

2. Mulai belajar komputer di usia 13 tahun

Bill Gates mulai menekuni dunia komputer ketika bersekolah di Lakeside School. Kecepatannya dalam menyerap pelajaran, membuatnya berhasil mempelajari dan menulis bahasa pemrograman dasar. Di sekolah, ia merasa keinginannya belajar komputer terfasilitasi dengan baik. Ditambah lagi, Bill Gates juga bertemu dengan senior yang memiliki minat yang sama di bidang komputer yakni Paul Allen. Gates dan teman-temannya kerap kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer.

3. Pernah berkuliah di Harvard University

Fakta Bill Gates berikutnya adalah pernah mengambil jurusan hukum di Harvard University. Orang tua Bill Gates pernah merasa khawatir fokus akademik anaknya terganggu karena terlalu menekuni bidang komputer. Alhasil, Bill Gates menuruti kemauan orang tuanya dan mulai mengalihkan kegiatannya dengan membaca buku. Dari kebiasaan itulah ia pun tertarik dengan ilmu politik dan hukum. Bermodal tekad dan kecerdasan yang dimiliki, Bill Gates kemudian berhasil masuk ke Jurusan Hukum Harvard University pada tahun 1973.

4. Sukses mendirikan Microsoft dengan sahabatnya

Meskipun sudah berkuliah, tidak serta merta membuat Bill Gates melupakan kecintaan terhadap dunia komputer. Bill Gates akhirnya memutuskan untuk dropout dari Harvard University dan memilih fokus mengembangkan teknologi komputer. Ia bersama Paul Allen, sahabat semasa sekolah, berkolaborasi mendirikan Microsoft (pada awalnya bernama Micro-Soft). Kemitraan mereka dengan Ed Roberts merupakan titik awal terciptanya produk pertama yang dibuat yakni Microsoft Altair BASIC. Pada tahun 1986, Bill Gates memperkenalkan Microsoft Windows, salah satu sistem operasi paling canggih yang paling banyak digunakan dalam sejarah hingga saat ini.

5. Masuk dalam kategori miliarder termuda

Delapan tahun setelah didirikan, Microsoft akhirnya masuk dalam bursa saham pada Maret 1986. Penawaran umum perdana (IPO) Microsoft seharga 21 dollar AS per lembar saham. Kala itu, Gates memegang 234 juta dollar AS dari total saham Microsoft. Seiring berjalannya waktu, saham perusahaan turut meningkat. Gates pun dinobatkan sebagai miliarder termuda di usia 31 tahun.

6. Investor di berbagai perusahaan ternama

Selain inovator teknologi, Bill Gates juga terkenal sebagai seorang investor. Gates telah berinvestasi di berbagai perusahaan ternama termasuk Canadian National Railway dan AutoNation. Ia juga termasuk salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di AS.

7. Seorang filantropis

Sebagai seorang filantropis, Gates dan Melinda mendirikan yayasan amal bernama William H. Gates Foundation pada tahun 1994. Yayasan ini kemudian berubah nama menjadi Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) pada tahun 1999. Yayasan yang mereka dirikan turut mendukung berbagai isu kemanusiaan di dunia mulai dari kesehatan, pendidikan, dan sosial. Ia juga meluncurkan The Giving Pledge, pesan untuk menginspirasi orang-orang kaya dunia agar menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaan bersih yang dimiliki untuk tujuan amal.

8. Berpisah dengan istrinya pada tahun 2021

Pada tahun 2021, melalui akun Twitter masing-masing, Gates dan Melinda mengumumkan perpisahan mereka secara resmi. Mereka mengakhiri pernikahan setelah 27 tahun bersama. Meskipun demikian, keduanya masih menjadi ketua bersama yayasan amal Gates Foundation.

9. Memenangkan berbagai penghargaan

Selama perjalanan karirnya, Bill Gates banyak mendapat penghargaan diantaranya menerima Greatest Public Service Benefiting the Disadvantaged bersama istrinya pada 2002 dan Bower Award for Business Leadership dari The Franklin Institute pada 2010.

Itulah profil dan fakta menarik Bill Gates. Selain dikenal sebagai pendiri Microsoft, ternyata ia juga seorang investor dan filantropis. Mungkin Anda tertarik untuk menciptakan teknologi semacam Microsoft? Silahkan mencoba.

LALA DITA PANGESTU