Operasi Indo-Pasifik, Kapal Angkatan Laut Kanada Singgah di Indonesia

HMCS Winnipeg memiliki 250 pelaut, termasuk 30 perempuan. Sejak Juni 2022, para kru telah berkunjung ke San Diego, Amerika Serikat. Sebelum memulai Operasi PROJECTION mereka juga ke Pearl Harbor untuk berpartisipasi di Latihan Rim of the Pacific, latihan perang internasional di laut terbesar di dunia.

TEMPO.CO , Jakarta -Salah satu kapal perang fregat Angkatan Laut Kanada , Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Winnipeg, singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pekan ini.

