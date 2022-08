WHO Optimis Wabah Cacar Monyet di Eropa Segera Berakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan wabah cacar monyet di Eropa segera menghilang. Direktur WHO untuk wilayah Eropa Hans Kluge menyoroti hal itu dari bukti jumlah kasus cacar monyet yang melambat di beberapa negara di Benua Biru itu.

Tanda-tanda menggembirakan terus berkurangnya kasus cacar monyet dari minggu ke minggu terjadi di Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Perlambatan juga tercatat di beberapa negara bagian Amerika Serikat, meskipun persediaan vaksin cacar monyet cukup langka.

"Kami percaya, kami dapat menghilangkan penularan cacar monyet yang berkelanjutan dari manusia ke manusia di wilayah (Eropa)," kata Kluge, seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 30 Agustus 2022. Ia menambahkan, untuk mengurangi wabah tersebut, semua pihak harus berupaya secara optimal.

Seorang peserta mendaftar untuk menerima vaksinasi cacar monyet di Northwell Health Immediate Care Center di Fire Island-Cherry Grove, di New York, AS, 15 Juli 2022. Kasus cacar monyet telah ditemukan di sejumlah negara, terutama di benua Eropa, Afrika, Amerika dan sejumlah negara di Asia. REUTERS/Eduardo Munoz

Peluncuran vaksin cacar monyet Bavarian Nordic dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan suntikan. Meskipun otoritas mengambil langkah-langkah untuk memperluas stok yang ada.

Regulator di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris telah mendukung perubahan cara pemberian vaksin cacar monyet. Yakni dengan cara menyuntikkan secara intradermal dan meningkatkan lima kali lipat dosis yang dapat digunakan dari satu botol.

Petugas Darurat dan Manajer Insiden Cacar Monyet WHO wilayah Eropa, Catherine Smallwood, mengatakan faktor signifikan di balik perlambatan dari kasus cacar monyet itu adalah dengan deteksi dini. Metode itu menyebabkan pasien bisa mengisolasi diri lebih cepat. Perubahan perilaku dan cara pemberian vaksin juga dinilai sebagai pembeda.

"Kami memiliki beberapa bukti anekdot yang cukup bagus bahwa orang - terutama laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki yang berada dalam kelompok risiko tertentu - jauh lebih tahu tentang penyakit ini," kata Smallwood saat jumpa pers.

WHO telah menyatakan wabah cacar monyet sebagai darurat kesehatan dunia. Sejak awal Mei 2022, ada lebih dari 47.600 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di 90 negara.

REUTERS

