India dan ASEAN Memperkuat Kemitraan

TEMPO.CO, Jakarta - India menjadi tuan rumah KTT para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan Spesial ASEAN-India Foreign Ministers’ Meeting (SAIFMM), yang diselenggarakan pada 16 Juni dan 17 Juni 2022 di New Delhi. Terpilihnya India sebagai tuan rumah pertemuan ini sekaligus untuk merayakan 30 tahun ASEAN-India Dialogue Relations.

Situs mea.gov.in menjelaskan pertemuan SAIFMM dipimpin oleh S. Jaishankar Menteri Luar Negeri India dan Vivian Balakrishnan Menteri Luar Negeri Singapura. Sedangkan para peserta rapat di antaranya Menteri Luar Negeri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Filipina, Thailand serta Sekjen ASEAN.

Para Menteri Luar Negeri tersebut, mengevaluasi status kemitraan ASEAN-India serta menyusun rencana untuk 10 dekade ke depan. Mereka juga di antaranya mendiskusikan upaya penanganan Covid-19, masalah kesehatan lainnya, masalah perdagangan, konektivitas fisik dan digital serta penerapan ASEAN-India Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Para Menteri Luar Negeri juga saling bertukar pandangan perihal perkembangan regional dan internasional serta pemulihan ekonomi paska-pandemi Covid-19. Para Menteri Luar Negeri dengan suara bulat mengadopsi co-chairs’ statement.

Jaishankar dijadwalkan memberikan pidato di Delhi Dialogue (DDXII). Pertemuan tersebut memfokuskan pada 30 tahun hubungan ASEAN-India, yang mengusung tema ‘Building Bridges in the Indo-Pacific’.

Delhi Dialogue diluncurkan pertama kali pada 2009, yang kemudian dilakukan setiap tahun. Pertemuan ini untuk memperkuat hubungan ASEAN – India dalam kontek skenario regional dan kontemporer global.

