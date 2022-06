Rusia Ajak AS Bahas Perjanjian Nuklir, Jumlah Hulu Ledak Bertambah?

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Rusia atau Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, Rusia dan Amerika Serikat harus membahas perpanjangan perjanjian pengurangan senjata nuklir START.

Perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty atau START merupakan satu-satunya perjanjian pembangunan yang tersisa antara Rusia dan AS.

Kepada kantor berita RIA dalam sebuah wawancara seperti dikutip Reuters pada Kamis, 16 Juni 2022, Peskov mengatakan, masalah itu penting untuk keamanan global. Dia menambahkan, operasi militer Rusia di Ukraina bukan alasan untuk menghindari pembahasan ini dengan Washington.

Perjanjian New START ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Kesepakatan itu berakhir pada 5 Februari 2021. Namun 26 Januari 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan memperpanjang perjanjian ini.

Perjanjian ini sendiri membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan oleh AS dan Rusia. Kedua pihak hanya boleh memiliki maksimal 1.550 hulu ledak nuklir yang siap digunakan sebagai rudal antarbenua dan di pangkalan pengebom berat. Selain itu, perjanjian itu juga tersedia untuk berbagai negara kedua.



Lembaga kajian konflik dan persenjataan terkemuka memprediksi jumlah senjata nuklir global akan tumbuh dalam beberapa tahun mendatang untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, akibat invasi Rusia ke Ukraina. Risiko terburuknya, penggunaan senjata semacam itu juga diperkirakan meningkat. Sebelumnya, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, meneliti masalah pasokan nuklir global yang meningkat. Dalam serangkaian sigi terbarunya, SIPRI mengatakan, Invasi Rusia ke Ukraina dan dukungan Barat untuk Kyiv telah meningkatkan ketegangan di antara sembilan negara bersenjata nuklir di dunia. SIPRI menyatakan, jika tidak ada tindakan yang segera diambil oleh kekuatan nuklir, persediaan hulu ledak global dapat segera mulai meningkat untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Padahal, jumlah senjata nuklir sendiri sebenarnya turun sedikit antara Januari 2021 dan Januari 2022.

Tiga hari setelah invasi Moskow ke Ukraina, yang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus, Putin menempatkan penangkal nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Putin juga telah memperingatkan konsekuensi terburuk untuk negara-negara yang menghalangi jalan Rusia.

SIPRI mengatakan jumlah global hulu ledak nuklir turun menjadi 12.705 pada Januari 2022 dari 13.080 pada Januari 2021. Diperkirakan 3.732 hulu ledak dikerahkan dengan rudal dan pesawat, dan sekitar 2.000 disimpan dalam status negara siaga tinggi. Seluruh angka yang disebut itu hampir semuanya milik Rusia atau AS. Rusia memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia dengan total 5.977 hulu ledak, sekitar 550 lebih banyak dari Amerika Serikat. Kedua negara memiliki lebih dari 90 persen hulu ledak dunia. SIPRI mengatakan China berada di tengah ekspansi dengan perkiraan lebih dari 300 silo rudal baru.

