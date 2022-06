Polisi Tangkap Tersangka Kedua Kasus Hilangnya Wartawan Inggris di Hutan Amazon

Petugas mencari jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar masyarakat adat Bruno Pereira, yang hilang saat melaporkan di bagian terpencil dan tanpa hukum di hutan hujan Amazon dekat perbatasan dengan Peru, di Lembah Javari, Brasil, 5 Juni 2022. Dom Phillips (57 tahun) adalah wartawan lepas yang pernah menulis soal Brasil untuk surat kabar Guardian, Washington Post, New York Times, dan berbagai media lainnya. Brazilian Ministry Of Defense/Handout via REUTERS