Rusia Ekspor Migas Rp 1.447 T Selama Perang Ukraina, Terbanyak ke Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia meraup pendapatan sekitar US$ 98 miliar atau setara Rp 1.447 triliun dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari pertama perang dengan Ukraina. Menurut penelitian terbaru, importir utama adalah Uni Eropa.

Laporan tentang ekspor migas dari Rusia ke Eropa diterbitkan pada Senin oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Finlandia. Menurut laporan CREA, ekspor ke Uni Eropa mencapai 61 persen dari total penjualan bakar fosil Rusia atau senilai US$ 60 miliar. Secara keseluruhan, importir utama adalah China dengan nilai US$ 13,2 miliar, Jerman US$ 12,7 miliar, Italia US$ 8,2 miliar, Belanda US$ 8,4 miliar, Turki US$ 7 miliar, Polandia US$ 4,6 miliar, Perancis US$ 4,5 miliar dan India US$ 3,6 miliar.

Pendapatan bahan bakar fosil Rusia datang pertama dari penjualan minyak mentah sebesar US$ 48,2 miliar, diikuti oleh pipa gas US$ 25,1 miliar, produk minyak US$ 13,6 miliar, gas alam cair atau LNG sebesar US$ 5,3 miliar dan batubara sebesar US$ 4,8 miliar.

Ekspor minyak dan gas dari Rusia tetap naik bahkan saat sejumlah negara Barat menghindari impor barang lain dari Moskow. Kenaikan global harga bahan bakar fosil terus mengisi pundi-pundi Kremlin dengan pendapatan ekspor mencapai rekor tertinggi. Harga ekspor rata-rata Rusia sekitar 60 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, menurut CREA.

Beberapa negara telah meningkatkan pembelian dari Rusia termasuk China, India, Uni Emirat Arab dan Prancis. “India menjadi importir signifikan minyak mentah Rusia, 18 persen dari ekspor negara itu,” kata CREA. Bagian yang signifikan dari minyak mentah diekspor kembali sebagai produk minyak sulingan, termasuk ke AS dan negara-negara Eropa.

“Karena Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia, Prancis telah meningkatkan impornya untuk menjadi pembeli LNG terbesar di dunia,” kata analis CREA, Lauri Myllyvirta.

Baca: Zelensky Disalahkan AS soal Invasi Rusia, Ukraina: Tak Masuk Akal

ALJAZEERA