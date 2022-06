BKKBN Menang Penghargaan UN Population Award 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memenangkan penghargaan United Nations Population Award 2022 di kategori institusi. Penghargaan diterima oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik, mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada Senin, 13 Juni 2022.

Penghargaan bergengsi internasional ini merupakan pengakuan atas pencapaian-pencapaian BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang merancang sejumlah kebijakan nasional, melaksanakan program-program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta mendidik para ahli di bidang dinamika kependudukan.

Dengan inisiatif-inisiatif Keluarga Berencana (KB) yang sukses dan inovatif, BKKBN diakui PBB sebagai contoh bagi negara-negara lain. Dalam beberapa dekade terakhir, BKKBN telah mencegah 100 juta kehamilan tidak direncanakan dan mengurangi tingkat fertilitas dari 5.6 hingga 2.2 dalam satu generasi yang sama, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar kepada bangsa Indonesia.

Sebagai pendukung HAM dan hak reproduksi di Indonesia, BKKBN juga dinilai telah berperan penting dalam meningkatkan usia minimal perkawinan bagi perempuan, dari 16 menjadi 19 tahun.

UN Population Award telah memberikan penghargaan pada individu dan lembaga atas sumbangan luar biasa mereka terhadap kependudukan, pembangunan, dan kesehatan reproduksi sejak 1983. Panitia Population Award 2022 diketuai oleh Amal Mudallali, Perwakilan Permanen Lebanon untuk PBB, dan terdiri dari perwakilan dari sembilan negara anggota PBB. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB mewakili Sekretaris Jenderal PBB dalam panitia ini, dan UNFPA bertindak sebagai sekretariatnya.

Setiap tahunnya, the Committee for the United Nations Population Award memberi penghargaan pada individu atau lembaga yang mengakui sumbangan luar biasa mereka terhadap isu-isu kependudukan dan kesehatan reproduksi.

Penghargaan ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada 1981, lewat resolusi 36/201, dan pertama kali diberikan pada 1983 berupa medali emas, diploma, dan hadiah uang. The Committee for the United Nations Population Award terdiri 10 negara anggota PBB, dengan Sekjen PBB dan Direktur Eksekutif UNFPA sebagai anggota ex-officio.

Baca juga: Youtuber India Ditangkap karena Ancam Penggal Politisi Penghina Nabi Muhammad

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.