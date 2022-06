Digusur Israel, Warga Palestina: Lebih Baik Mati daripada Pergi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 1.200 warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat Masafer Yatta menghadapi risiko digusur dari tanah mereka sendiri. Kasus pengusiran ini selama berpuluh tahun disengketakan di jalur hukum dan berakhir bulan lalu di pengadilan tertinggi Israel.

Keputusan itu menyebabkan penggusuran terbesar sejak Israel merebut wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967. Tetapi penduduk menolak untuk pergi, berharap ketahanan dan tekanan internasional akan mencegah Israel melakukan penggusuran.

"Mereka ingin mengambil tanah ini dari kami untuk membangun pemukiman," kata Wadha Ayoub Abu Sabha, penduduk al-Fakheit, salah satu dari sekelompok dusun di mana para penggembala dan petani Palestina mengklaim memiliki hubungan bersejarah dengan tanah itu.

"Kami tidak akan pergi," katanya.

Pada 1980-an, Israel mendeklarasikan daerah itu sebagai zona militer tertutup yang dikenal sebagai "Zona Penembakan 918". Israel di pengadilan menyatakan bahwa lahan 3.000 hektar di sepanjang perbatasan Israel-Tepi Barat ini "sangat penting" untuk tujuan pelatihan dan bahwa orang-orang Palestina yang tinggal di sana hanyalah penduduk musiman.

"Ini adalah tahun kesedihan yang luar biasa," kata Abu Sabha, suaranya pecah saat dia duduk di salah satu dari beberapa tenda yang dibiarkan berdiri, diterangi oleh satu bola lampu.

Komunitas di bagian South Hebron Hills ini secara tradisional tinggal di gua bawah tanah. Selama dua dekade terakhir, mereka juga mulai membangun gubuk timah dan kamar kecil di atas tanah.

Pasukan Israel telah menghancurkan konstruksi baru ini selama bertahun-tahun, kata Abu Sabha, dan sekarang setelah mereka mendapat dukungan pengadilan, penggusuran kemungkinan akan makin gencar.

Barang-barang keluarganya menjadi tumpukan puing setelah tentara datang buldoser meruntuhkan beberapa bangunan. Dia mengalami kerugian yang signifikan - ternak berkurang bahkan lebih dari furnitur yang hancur.

Sebagian besar argumen selama kasus berlarut-larut berpusat pada apakah orang-orang Palestina yang tinggal di daerah itu adalah penduduk tetap atau penghuni musiman.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa penduduk "gagal membuktikan klaim tempat tinggal permanen mereka" sebelum daerah itu dinyatakan sebagai zona tembak. Itu berdasarkan pada foto udara dan kutipan dari buku 1985 yang dikutip kedua belah pihak sebagai bukti.

Buku berjudul "Life in the Caves of Mount Hebron", ditulis oleh antropolog Israel Yaacov Havakook, yang menghabiskan tiga tahun mempelajari kehidupan petani dan gembala Palestina di Masafer Yatta.

Havakook menolak berkomentar dan malah merujuk Reuters ke bukunya. Namun dia mengatakan dia telah mencoba untuk mengajukan pendapat ahli atas nama penduduk mengikuti permintaan dari salah satu pengacara mereka, dan dicegah dari melakukannya oleh kementerian pertahanan Israel, di mana dia bekerja pada saat itu.

