Gedung Putih Tuding Perang Ukraina Sebabkan Inflasi AS, Bukan Kebijakan Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih bersikeras bahwa tantangan global seperti konflik di Ukraina yang menjadi penyebab melonjaknya inflasi AS. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre membantah bahwa inflasi AS disebabkan oleh kebijakan Presiden Joe Biden.

“Apa yang kita hadapi saat ini adalah tantangan global,” ujar Jean-Pierre kepada Good Morning America ABC dalam sebuah wawancara Selasa, 7 Juni 2022. "Hanya Demokrat yang memilih American Rescue Plan-nya, dan dapat menempatkan kita di dalam posisi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi inflasi."

Jean-Pierre juga menyatakan bahwa ekonomi Amerika lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia menggandakan klaim Gedung Putih bahwa harga bensin melonjak karena invasi Rusia ke Ukraina. Inflasi tinggi terjadi pula di negara-negara lain yang mengenakan sanksi ekonomi terhadap Moskow.

“Saya juga ingin menambahkan karena ini sangat penting, agar orang memahami dan menandai bahwa masalah serupa sedang terjadi di seluruh dunia. Di Uni Eropa harga gas adalah US$ 8,15 per galon. Ini telah meningkat sebesar US$ 1,74. Di Jerman, gas adalah US$ 8,88 per galon, naik US$ 2,16. Di Kanada, gas adalah US$ 6,23 per galon, meningkat US$ 1,93,” katanya kepada wartawan.

Kontributor Fox News dan veteran Marinir AS Johnny Joey Jones memeriksa fakta Jean-Pierre. Harga bensin di AS telah meningkat dari US$ 2,09 menjadi US$ 3,30 sebelum peristiwa di Ukraina. Ia juga mengatakan embargo tidak terjadi ketika perang baru saja dimulai.

Ahli strategi Partai Republik Matt Whitlock mengomentari klaim Jean-Pierre. Ia mengatakan AS menderita inflasi tinggi selama 40 tahun terakhir. Dia juga mengatakan resesi akan datang sedangkan Joe Biden tidak berhasil menciptakan satu pekerjaan baru sejak pandemi 2019.

Bagian dari rencana Biden untuk memerangi inflasi adalah memberi Federal Reserve beberapa ruang. Menurut Jean-Pierre langkah terbaru The Fed adalah menaikkan suku bunga dasar bulan lalu.

Namun, di Capitol Hill, Menteri Keuangan Janet Yellen membuat argumen yang berbeda. Kebijakan moneter The Fed perlu dilengkapi dengan sikap anggaran yang tepat untuk mengurangi inflasi tanpa merusak pasar tenaga kerja. Ia mengatakan hal itu kepada Komite Keuangan Senat. “Kami saat ini menghadapi tantangan ekonomi makro, termasuk tingkat inflasi yang tidak dapat diterima, serta hambatan yang terkait dengan gangguan yang disebabkan oleh efek pandemi pada rantai pasokan, dan efek dari gangguan sisi pasokan terhadap pasar minyak dan makanan akibat perang Rusia di Ukraina, " ujar Yellen.

Joe Biden berulang kali menuding invasi Rusia ke Ukraina sebagai penyebab meroketnya harga bensin di AS. April lalu, Biden meralat ucapannya dengan mengatakan penguncian Covid-19 adalah penyabab inflasi. Sementara perang Rusia Ukraina menempati urutan kedua.

DAILY MAIL | RUSSIA TODAY