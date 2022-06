Sri Lanka Negosiasi Utang dengan China Agar Bisa Danai Impor Sembako

TEMPO.CO, Jakarta - Sri Lanka membutuhkan US$ 5 miliar atau Rp 72,2 triliun untuk memastikan standar hidup dasarnya selama enam bulan ke depan. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan, Sri Lanka sedang menegosiasikan kembali persyaratan pertukaran mata uang yuan senilai $ 1,5 miliar dengan Cina untuk mendanai impor penting.

Krisis ekonomi di Sri Lanka menyebabkan kekurangan devisa yang menghentikan impor barang-barang penting, seperti bahan bakar, obat-obatan dan pupuk. Kekacauan dalam beberapa bulan terakhir itu juga memprovokasi devaluasi, protes massa di jalanan, sampai pergantian pemerintahan.

Untuk mengatasi gejolak tersebut, Ranil mengatakan kepada parlemen, bahwa Sri Lanka pada tahun ini membutuhkan sekitar US$ 3,3 miliar untuk impor bahan bakar, US$ 900 juta untuk makanan, US$ 250 juta untuk gas memasak, dan US$ 600 juta lebih untuk pupuk.

Merujuk pada bank sentral, Ranil menyebut ekonomi Sri Lanka diperkirakan akan berkontraksi sebesar 3,5 persen pada 2022. Pertumbuhan itu sendiri, menurut Ranil, dapat kembali dengan paket reformasi yang kuat, restrukturisasi utang, dan dukungan internasional.

"Hanya membangun stabilitas ekonomi tidak cukup, kita harus merestrukturisasi seluruh perekonomian. Kita perlu mencapai stabilitas ekonomi pada akhir 2023," kata Ranil, seperti dilansir Reuters, Selasa, 7 Juni 2022. Ranil saat ini sedang mengerjakan anggaran sementara untuk menyeimbangkan keuangan publik yang babak belur.

Negara Samudra Hindia berpenduduk 22 juta itu sedang merundingkan paket pinjaman senilai sekitar US$ 3 miliar dari Dana Moneter Internasional, selain bantuan dari negara-negara seperti Cina, India, dan Jepang.

Kabinet pada Selasa menyetujui batas kredit US$ 55 juta dari Bank Exim India untuk mendanai 150.000 ton impor urea - persyaratan penting karena persediaan telah habis selama musim tanam saat ini.

"Petani tidak perlu khawatir tidak mendapat input untuk musim depan," kata juru bicara kabinet Bandula Gunawardena kepada wartawan. Dia memperkirakan 150.000 ton urea akan dibutuhkan untuk siklus budidaya berikutnya.

Sementara inflasi pangan sebesar 57 persen sebagian didorong oleh harga komoditas global yang lebih tinggi, mata uang yang terdepresiasi, dan produksi domestik yang rendah. Diperkirakan hasil panen berikutnya akan berkurang setengahnya karena kurangnya pupuk.

PBB akan membuat seruan publik di seluruh dunia untuk Sri Lanka pada Rabu, 8 Juni 2022. PBB disebut telah menjanjikan paket bantuan US$ 48 juta untuk makanan, pertanian, dan kesehatan.

Sri Lanka juga melakukan negosiasi ulang dengan China mengenai persyaratan pertukaran dalam mata uang yuan senilai US$ 1,5 miliar yang disepakati tahun lalu. Persyaratan awal menyatakan bahwa swap hanya dapat digunakan, jika Sri Lanka mempertahankan cadangan yang setara dengan tiga bulan impor.

Tetapi, Ranil mengatakan, dengan cadangan sekarang jauh di bawah level itu, Sri Lanka harus meminta China untuk mempertimbangkan kembali persyaratan dan mengizinkan pertukaran untuk dilanjutkan.

Ranil, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, akan mengungkap anggaran sementara bulan depan yang diklaim bertujuan untuk memangkas pengeluaran pemerintah dan berupaya meningkatkan pengeluaran kesejahteraan tahunan dari sekitar US$ 350 juta menjadi US$ 500 juta.

REUTERS