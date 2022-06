Organisasi HAM Menggugat Manufaktur Senjata

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga organisasi HAM melayangkan gugatan ke manufaktur senjata asal Prancis karena telah menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Penjualan senjata itu dinilai telah berkontribusi dalam kejahatan perang, yang dilakukan militer pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Tiga kelompok HAM yang menggugat tersebut adalah Dassault Aviation, Thales, dan MBDA France. Gugatan tersebut di inisiasi oleh European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Mwatana for Human Rights, dan Sherpa International dengan memfokuskan pada 27 serangan yang menargetkan empat rumah sakit, tiga sekolah dan sejumlah kamp pengungsi.