Ledakan di Myanmar, Junta dan Kelompok Perlawanan Saling Tuding

TEMPO.CO, Jakarta - Media pemerintah di Myanmar menyalahkan "teroris" yang menentang kekuasaan militer atas ledakan bom mematikan di sebuah halte bus di Yangon, sebuah tuduhan yang dibantah oleh anggota pemerintahan bayangan di pengasingan.

Ledakan di pusat kota Yangon terjadi pada Selasa sore, 31 Mei 2022, menewaskan satu orang dan melukai sembilan lainnya, menurut sebuah kelompok amal.

The Global New Light of Myanmar, yang menerbitkan foto-foto beberapa korban berlumuran darah, mengatakan pasukan keamanan sedang menyelidiki ledakan itu.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu tetapi surat kabar pemerintah mengatakan ledakan itu disebabkan oleh bom yang ditanam oleh "teroris PDF (Angkatan Pertahanan Rakyat)".

Sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi tahun lalu, PDF dengan modal senjata ringan yang menentang junta, bermunculan di seluruh Myanmar dalam upaya untuk melawan junta.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian pertahanan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengutuk insiden itu dan mengatakan akan melakukan penyelidikan sendiri.

Dr Sasa, juru bicara NUG, menuduh militer berada di balik serangan itu.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan keadilan bagikorban," kata Sasa, yang menggunakan satu nama, dalam pernyataan di Twitter.

Baik media pemerintah maupun NUG tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.

Seorang anggota Lin Latt, sebuah badan amal yang membantu para korban ledakan, mengatakan yang terluka dibawa ke rumah sakit di mana satu orang meninggal.

Ledakan itu terjadi sekitar pukul 15:30 di dekat halte bus yang ramai di persimpangan Anawrahta Rd dan 35th St di Kyauktada Township, kata saksi mata kepada Myanmar Now.

Sekitar 200 tentara, polisi dan petugas pemadam kebakaran menutup daerah sekitar lokasi ledakan dan melakukan pencarian, kata salah satu saksi mata.

Seorang penduduk 35th St mengatakan, pasukan junta telah menemukan dua bom lagi dan meledakkannya dalam ledakan yang terkendali.

“Mereka mengatakan ada empat bom. Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu itu ”katanya. “Salah satu bom melukai orang dan dua lagi diledakkan oleh [militer]. Mereka mencari satu lagi.”

Tentara di tempat kejadian memaksa toko di sepanjang Anawrahta Rd tutup pada hari itu, menutup jalan untuk lalu lintas, dan melarang penduduk meninggalkan daerah itu.

Dua sumber lain di lingkungan itu mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendengar dua ledakan keras tambahan sebelum jam 5 sore.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan konflik menyebar ke seluruh negara setelah tentara menindak keras protes damai di kota-kota.

Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan lebih dari 1.800 orang tewas oleh pasukan keamanan.

Otoritas militer mengatakan angka AAPP dibesar-besarkan dan tentara juga banyak yang tewas.

Gambaran sebenarnya dari kekerasan menjadi lebih sulit untuk dinilai karena bentrokan telah menyebar ke daerah pedesaan terpencil di mana kelompok pemberontak etnis minoritas juga memerangi junta militer.

Reuters | Myanmar Now