Top 3 Dunia: Media Asing Soroti Hilangnya Eril, Rusia Angkut Baja dari Mariuopol

TEMPO.CO, Jakarta -Berita Top 3 Dunia pada Selasa 31 Mei 2022 dimulai dari sejumlah media asing memberikan perhatian pada peristiwa hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz, saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss.

Adapun di urutan kedua, terdapat berita pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memotong 90% impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini, sanksi terberat blok itu terhadap Moskow sejak invasi ke Ukraina tiga bulan lalu.

Sedangkan di urutan ketiga adalah Ukraina mengatakan pengiriman logam ke Rusia dari Mariupol, yang telah dikuasai Rusia, merupakan penjarahan. Berikut berita Top 3 Dunia:

1. Sejumlah Media Asing Soroti Eril, Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare

Beberapa media asing memberikan perhatian pada peristiwa hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau biasa akrab dipanggil Eril, saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, sejak Kamis, 26 Mei 2022.

Media asal Qatar, Al Jazeera, mewartakan berita Eril dengan judul 'Switzerland searches for Indonesian governor’s son in Aare river'. Selain Al Jazeera, The Washington Post dan kantor berita AP News juga mewartakan peristiwa serupa, hilangnya anak Ridwan Kamil.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Demi Hentikan Perang Ukraina, Uni Eropa Hentikan 90 Persen Impor Minyak Rusia

Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memotong 90% impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini, menyelesaikan kebuntuan dengan Hongaria atas sanksi terberat blok itu terhadap Moskow sejak invasi ke Ukraina tiga bulan lalu.

Para diplomat mengatakan perjanjian itu akan membuka jalan bagi elemen-elemen lain dari paket keenam sanksi Uni Eropa terhadap Rusia untuk diterapkan, termasuk memotong bank terbesar Rusia, Sberbank dari sistem pesan SWIFT.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Rusia Angkut Baja dari Mariupol, Ukraina: Penjarahan

Rusia mulai mengangkut baja dalam jumlah besar dengan kapal dari pelabuhan Mariupol, Ukraina. Kapal itu menuju Rusia, kata pemimpin separatis dukungan Rusia di wilayah Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina, Selasa, 31 Mei 2022.

Ukraina mengatakan pengiriman logam ke Rusia dari Mariupol, yang telah dikuasai Rusia, merupakan penjarahan.

Baca berita selengkapnya di sini

SUMBER: AL JAZEERA | REUTERS