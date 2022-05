Top 3 Dunia: Media Inggris Sebut Putin Mangkat, Tanker Rusia di Sri Lanka

Presiden Rusia Vladimir Putin, 9 Mei 2022. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Berita Top 3 Dunia Ahad 29 Mei 2022 yang paling banyak dibaca adalah sejumlah media Inggris menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Namun, informasi yang dibagikan sumber dari badan intelijen Inggris, MI6, itu belum dapat dipastikan kebenarannya.

Di urutan kedua adalah berita kapal tanker asal Rusia yang membawa pasokan minyak, akhirnya berlabuh di Sri Lanka. Kapal tanker ini berada di laut selama sebulan sebelum mendarat karena Sri Lanka tak memiliki uang untuk membayar minyak tersebut.

Sementara di urutan terakhir tentang kisah Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, yang menyaksikan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz, terbawa arus Sungai Aare di Swiss. Berikut berita Top 3 Dunia selengkapnya:

1. Media Inggris Sebut Putin Diduga Sudah Meninggal, Tapi Dirahasiakan Rusia

Pernyataan mengejutkan disampaikan beberapa pemimpin agen intelijen Inggris, MI6. Mereka menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah meninggal dunia karena sakit.

Seperti dilansir The Daily Star yang dikutip The Mirror dan The Sun Ahad 29 Mei 2022, para pejabat MI6 mengatakan Putin meninggal karena menderita sakit parah sejak lama. Namun, rekan-rekan Putin menyembunyikan kabar itu dan akan tetap merahasiakannya selama mungkin.

2. Kapal Tanker Rusia Berlabuh di Sri Lanka untuk Pasok Minyak

Kapal tanker asal Rusia yang membawa pasokan minyak, akhirnya berlabuh di Sri Lanka. Kapal tanker ini berada di laut selama sebulan sebelum mendarat karena Sri Lanka tak memiliki uang untuk membayar minyak tersebut.

Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan, dengan kekurangan bahan bakar dan barang-barang vital lainnya. Krisis membuat hidup 22 juta penduduknya terpuruk.

3. Istri Ridwan Kamil Saksikan Anaknya Eril Terbawa Arus Sungai Aare Swiss

Anak pertama pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Emmeril Kahn Mumtadz hilang saat berenang di Sungai Aare, di Kota Bern, Swiss. Menurut juru bicara keluarga, Elpi Nazmuzaman, anak Ridwan Kamil yang disapa Eril ini sempat berteriak minta tolong saat hanyut di sungai.

Selain Eril, ada dua orang lainnya yang berenang saat itu. Yaitu Zara, adiknya Eril dan seorang kawannya yang tinggal di Swiss.

