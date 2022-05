Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Forum PBB untuk Penanganan Bencana

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan PBB mengenai kebencanaan, Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. KTT GPDRR tersebut rencananya akan digelar di Nusa Dua, Bali, mulai 23 sampai 28 Mei dengan mengusung tema 'From Risk to Resilience'.



Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat dijumpai awak media pada Selasa, 24 Mei 2022, menjelaskan, forum ini bertujuan untuk mencapai ketahanan dalam penanganan bencana.

"Pertemuan akan dilakukan untuk change of experience, best practices, dan sekaligus capacity building dalam rangka negara menangani, mengantisipasi bencana, yang tentunya tidak terjadi hanya sekali," kata Retno.



Retno juga menyebutkan, forum ini adalah platform yang paling pas untuk kolaborasi, baik nasional, kawasan, dan regional.

"Dan di penanganan kebencanaan ini, kita melihat di sana sini banyak sekali lokal wisdom yang membantu upaya kita di dalam penanganan bencana," katanya.

KTT GPDRR di Bali ini merupakan acara ke-7 yang diselenggarakan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah KTT GPDRR.



Sejauh ini 6 ribu peserta dari 183 negara berpartisipasi dalam acara tersebut. Pertemuan digelar secara hybrid, dengan 70 persen mengikutinya secara tatap muka.



Yang berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah Non-Governmental Organization (NGO) 24 persen, Pemerintah 20 persen, Akademisi 11 persen, dan bisnis 7 persen. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Sekjen PBB Amina Mohammed, Ketua Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, dan Perwakilan Khusus PBB untuk Kebencanaan Mizutori Mami.

