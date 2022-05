G7 Siap Bantu Ukraina dengan Pendanaan Rp 269 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri keuangan negara anggota G7 dalam sebuah draft pada Kamis, 19 Mei 2022, menyetujui pendanaan USD 18,4 miliar (Rp 269 triliun) untuk membantu Ukraina membayar kewajiban-kewajibannya dalam beberapa bulan ke depan. G7 juga siap mendukung Kyiv selama perang melawan Rusia, jika diperlukan lebih banyak tindakan.

Mereka yang menyetujui draft tersebut adalah para menteri keuangan negara anggota G7 dan para gubernur bank sentral negara anggota G7. Negara anggota G7 adalah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis dan Italia.

Militer Ukraina menggunakan ponselnya untuk merekam tank Rusia dan kendaraan lapis baja yang hancur, di tengah invasi Rusia ke Ukraina di Bucha, di wilayah Kyiv, Ukraina 2 April 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

Negara anggota G7 sedang bernegosiasi perihal Ukraina yang diinvasi Rusia pada 24 Februari 2022. Negara bekas pecahan Uni Soviet itu, terseok-seok untuk menyerang balik Rusia, dan berdiri menghadapi Rusia tanpa uang.

“Kami telah mengumpulkan uang dukungan sebesar USD 18,4 miliar (Rp 269 triliun). Dari jumlah itu, ada USD 9,2 miliar (Rp 134 triliun) yang baru terkumpul. Kami akan berdiri bersama Ukraina melalui perang ini dan untuk selanjutnya. Kami siap melakukan tindakan lebih lanjut, jika memang diperlukan,” demikian bunyi draf G7, yang tersebar dikalangan media, Rabu, 18 Mei 2022.

Dalam draft tersebut, juga disampaikan kalau G7 menyambut positif proposal Komisi Eropa untuk meminjamkan uang sebesar 9 miliar euro ke Ukraina (Rp 139 triliun). Bukan hanya itu, European Bank for Reconstruction and Development dan the International Financial Corporation berencana memberikan bantuan USD 3,4 miliar (Rp 49 triliun). Namun masih belum jelas apakah dana-dana tersebut terpisah dari USD 18,4 miliar.

Sebelumnya pada Kamis pagi, 19 Mei 2022, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan Jerman akan memberikan Ukraina uang pinjaman sebesar 1 miliar euro (Rp 15 triliun). Sedangkan Jepang akan menaikkan hingga dua kali lipat bantuannya ke Ukraina menjadi USD 600 juta (Rp 8 triliun) agar Ukraina bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Ukraina membutuhkan dana sekitar USD 5 miliar (Rp 73 triliun) per bulan untuk membayar gaji PNS dan membuat pemerintahan tetap berjalan di tengah kerusakan yang disebabkan oleh Rusia. Perang Rusia – Ukraina telah membawa sebuah perubahan bagi negara-negara Barat, memaksa mereka untuk memikirkan kembali hubungan dengan Rusia, bukan hanya dibidang keamanan, namun juga bidang energi, makanan dan aliansi suplai dari microchip yang sangat jarang.

Sumber: Reuters

