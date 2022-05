Amerika Pertimbangkan Beri Dosis Keempat Vaksin Virus Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas kesehatan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberikan suntik dosis keempat vaksin virus corona pada warga Amerika usia di atas 50 tahun. Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 di Negeri Abang Sam tersebut sedang naik, dimana ada peningkatan jumlah kasus sampai tiga kali lipat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA) pada akhir Maret 2022 lalu mengatakan telah memberikan izin jika vaksin virus corona merek Moderna dan Pfizer/BioNTech akan diberikan pada warga yang berusia 50 tahun ke atas sebagai booster kedua atau dosis keempat imunisasi vaksin virus corona. Sebab data memperlihatkan risiko penyebaran varian omicron telah menyebabkan berkurangnya kekebalan.

"Terkait dengan suntik dosis keempat bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, diperlukan langkah nyata dari FDA dan kami sedang merundingkan itu," kata Direktur U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walenksy, Rabu, 18 Mei 2022.

Petugas medis berbicara dengan pengendara saat akan melakukan tes virus corona atau Covid-19 secara drive thru di Arlington, Virginia, 18 Maret 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Menurut Walensky, dalam lima pekan terakhir terjadi kenaikan kasus Covid-19. Dalam tujuh hari terakhir, ada rata-rata kenaikan 26 persen kasus dibanding pekan sebelumnya atau menjadi 94 ribu kasus per hari. Jumlah itu, naik tiga kali lipat pada bulan lalu.

Jumlah rata-rata pasien Covid-19 di Amerika yang dirawat di rumah sakit naik 19 persen menjadi 3 ribu orang per hari. Sedangkan angka rata-rata kematian akibat Covid-19 sebanyak 275 orang per hari.

"Kita tentu harus ingat bahwa setiap orang yang meninggal karena Covid -19 adalah sebuah tragedi dan hampir 300 kematian per hari - ini jumlah yang masih sangat banyak," kata Walensky.

Sumber : Reuters