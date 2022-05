Pelaku Penembakan di Supermarket New York Siarkan Aksinya di Media Sosial

Petugas mengevakuasi korban penembakan di supermarket TOPS di Buffalo, New York, AS, 14 Mei 2022. Polisi mengatakan sebagian besar korban berkulit hitam. Penembakan itu terjadi di lingkungan yang didominasi warga kulit hitam, berjarak hanya beberapa kilometer di utara pusat kota Buffalo. BigDawg/ via REUTERS