Top 3 Dunia: Gubernur Rusia Mundur, Beijing Minta G7 Tak Campuri Hong Kong

Pasukan pro-Rusia menembakkan sistem peluncuran roket ganda BM-21 Grad saat pertempuran Ukraina-Rusia di dekat pabrik Azovstal Iron and Steel Works di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina 2 Mei 2022. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin dimulai dari empat gubernur Rusia kompak mundur di tengah berkecamuknya perang dengan Ukraina. Mereka secara politis berada di bawah Kremlin meski dipilih langsung oleh rakyat.

Berita top 3 dunia berikutnya adalah Beijing meminta negara-negara G7 tak ikut campur dalam pemilihan pemimpin Hong Kong. Berita top 3 dunia terakhir adalah Inggris yang menganggap Rusia gagal dalam invasi di Ukraina. Ini selengkapnya:

1. Empat Gubernur di Rusia Kompak Mengundurkan Diri

Empat gubernur di Rusia pada Selasa, 10 Mei 2022, mengumumkan mengundurkan diri di tengah kondisi Rusia yang bersiap menghadapi ancaman sanksi ekonomi. Di antara gubernur yang mengundurkan diri itu adalah gubernur dari wilayah Tomsk, Saratov dan Mari El.

Sedangkan Gubernur wilayah Ryazan mengatakan dia kemungkinan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya. Pemilu gubernur di lima wilayah di Rusia dijadwalkan diselenggarakan pada September 2022.

Kendati para gubernur wilayah dipilih oleh warga, namun mereka secara politis berada di bawah Kremlin. Gubernur yang keluar, mewakili wilayah-wilayah di Rusia, di mana hasil pemungutan partai berkuasa di sana pada akhir tahun lalu, melemah.

Gubernur – gubernur yang kurang populer biasanya dicopot dari jabatan. Sering pula mereka mengajukan surat pengunduran diri dengan kompak pada musim semi.

Ilya Grashchenkov, Kepala lembaga kajian Centre for the Development of Regional Politics di Moskow mengatakan Kremlin menyingkirkan gubernur-gubernur yang lemah di tengah memburuknya perekonomian negara. Melemahnya ekonomi Rusia didorong oleh sanksi-sanksi dari negara-negara barat.

“Ada sebuah kebutuhan untuk restrukturisasi ekonomi, khususnya di wilayah – wilayah, dimana pengaruh ekonomi barat sangat signifikan. Gubernur-gubernur ini harus diganti dengan pilihan yang masih muda,” kata Grashchenkov.

Kementerian Ekonomi Rusia menyebut ekonomi Negeri Beruang Merah itu akan terkontraksi sampai 8,8 persen pada 2022.