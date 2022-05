NYT Raih 3 Pulitzer, Penghargaan Khusus untuk 12 Jurnalis yang Tewas di Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - New York Times memenangkan tiga Hadiah Pulitzer dan dinobatkan sebagai finalis lima kategori, sementara pesaingnya Washington Post meraih penghargaan layanan publik dan kantor berita Reuters merebut hadiah untuk fotografi feature.

Para jurnalis Ukraina juga dianugerahi penghargaan khusus untuk peliputan invasi Rusia. Dewan Pulitzer juga memberi penghormatan kepada 12 jurnalis yang telah terbunuh saat meliput perang Ukraina tahun ini, demikian diumumkan penyelenggara pada Senin, 9 Mei 2022.

Pulitzers tahunan adalah penghargaan paling bergengsi dalam jurnalisme AS, dengan perhatian khusus sering diberikan pada penghargaan layanan publik.

Tahun ini penghargaan itu diberikan kepada Washington Post atas liputannya tentang pengepungan US Capitol oleh para pendukung mantan Presiden Donald Trump, ketika massa mengganggu penghitungan suara elektoral kongres yang menggulingkan Trump dan secara resmi mengangkat Joe Biden sebagai presiden.

The Washington Post menang "untuk laporannya yang disampaikan secara meyakinkan dan disajikan dengan jelas tentang serangan di Washington pada 6 Januari 2021, memberikan pemahaman yang menyeluruh dan teguh kepada publik tentang salah satu hari tergelap bangsa," kata Administrator Hadiah Pulitzer Marjorie Miller dalam pengumuman.

Peristiwa penyerangan Capitol itu juga mengantar Getty Images meraih penghargaan utama fotografi Pulitzer.

Dalam fotografi feature, tim Reuters termasuk mendiang Danish Siddiqui, yang terbunuh Juli lalu saat bertugas meliput perang di Afghanistan, memenangkan Pulitzer untuk liputan korban pandemi virus corona di India.

Reuters, yang juga dinobatkan sebagai finalis fotografi fitur untuk gambar-gambar perubahan iklim di seluruh dunia, memenangkan "gambar-gambar korban COVID di India yang menyeimbangkan keintiman dan kehancuran," kata Miller.

Selain Siddiqui, fotografer Reuters yang mendapat penghargaan adalah Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo dan Amit Dave.

"Sebuah dunia yang sebagian besar disibukkan dengan penderitaannya sendiri tersentak bangun dengan skala wabah India setelah fotografer Reuters mendokumentasikannya," kata Pemimpin Redaksi Reuters Alessandra Galloni dalam sebuah pernyataan.

"Memiliki pekerjaan luar biasa Danish yang dihormati dengan cara ini merupakan penghargaan atas tanda abadi yang dia tinggalkan di dunia jurnalisme foto," kata Galloni tentang Siddiqui, yang juga merupakan bagian dari tim fotografi Reuters untuk memenangkan Penghargaan Pulitzer 2018 untuk fotografi fitur saat mendokumentasikan krisis pengungsi Rohingya.

Dengan tiga Pulitzer lagi tahun ini, New York Times telah memenangkan 135 penghargaan sejak pertama kali diberikan pada tahun 1917. Reuters sudah meraih 10 kali penghargaan.

Times menang dalam liputan tentang pemberhentian lalu lintas yang fatal oleh polisi, satu lagi untuk pelaporan internasional untuk investigasinya atas kegagalan perang udara AS di Timur Tengah, dan yang ketiga untuk kritik Salamishah Tillet, seorang kritikus yang mendalami masalah ras dalam seni dan budaya.

Selain memenangkan penghargaan pelaporan internasional, Times dinobatkan sebagai finalis dalam dua kategori, yakni jatuhnya pemerintahan di Afghanistan dan pembunuhan presiden Haiti.

Reporter New York Times Andrea Elliott memenangkan Hadiah Pulitzer dalam kategori nonfiksi umum untuk bukunya "Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City," yang dimulai dengan seri tahun 2013 yang diterbitkan oleh surat kabar tersebut.

Dewan Pulitzer mencatat "masa-masa yang menantang dan berbahaya bagi jurnalis di seluruh dunia," mencatat 12 jurnalis terbunuh saat meliput perang Ukraina, delapan jurnalis Meksiko dibunuh tahun ini, dan kasus penyerangan dan intimidasi lainnya terhadap jurnalis di Afghanistan dan Myanmar.

Kutipan khusus untuk jurnalis Ukraina memuji "keberanian, ketahanan, dan komitmen mereka terhadap pelaporan yang jujur selama invasi kejam Vladimir Putin ke negara mereka dan perang propagandanya di Rusia."

Hadiah, yang diberikan sejak 1917, didirikan atas kehendak penerbit surat kabar Joseph Pulitzer, yang meninggal pada 1911 dan meninggalkan uang untuk membantu memulai sekolah jurnalisme di Universitas Columbia dan menetapkan hadiah.

Mereka mulai dengan empat penghargaan dalam jurnalisme, empat dalam surat dan drama, satu untuk pendidikan, dan lima beasiswa perjalanan. Saat ini, mereka memberikan penghargaan 15 kategori dalam pelaporan media, menulis dan fotografi ditambah tujuh penghargaan dalam buku, drama dan musik.

Sebuah dewan yang sebagian besar terdiri dari editor senior di media dan akademisi Amerika Serikat terkemuka memimpin proses penjurian yang menentukan pemenang.

Reuters