Guru Shri Rajendraji Maharaj Pemilik Status Komentar Terbanyak di Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Guinness World Records mencatat Guru Shri Rajendraji Maharaj sebagai pemilik halaman Facebook dengan komentar terbanyak. Dia adalah pembicara spiritual yang memiliki banyak pengikut. Tapi tak hanya itu, Guruji, begitu sebutannya, amat kepeduliannya terhadap masyarakat miskin dan orang tertindas. Karena itu, tiap hari ulang tahunnya, 3 Januari, diperingati sebagai Hari Internasional untuk Memberi Makan Orang Miskin.

Lalu seperti apa profil Guru Shri Rajendraji Maharaj ini? Serta apa isi postingannya yang mendapat jutaan komentar hingga mendapatkan penghargaan Guinness World Records itu?

Saat masuk daftar Guinness World Record pada 16 Mei 2013 silam, Guru Shri Rajendraji Maharaj mendapatkan 18.697.614 komentar pada status yang diunggahnya. Unggahan tersebut di-posting pada 27 Maret 2012. Berdasarkan penelusuran Tempo.co, postingan itu telah mendapatkan 20 juta komentar hingga Senin, 9 Mei 2022.

Postingan yang diunggah Guruji, itu terdiri dari dua bahasa, yaitu Bahasa Hindi dan Inggris. Bunyinya “RAM HI RAM HOGA, HAVE FAITH IN UR FAITH” yang memiliki arti “Ram akan menjadi Ram, percaya pada imanmu”. Pengguna Facebook kemudian meninggalkan komentar “RAM” pada postingan itu. Kata RAM sendiri merupakan mantra suci yang memberikan penyembuhan dari semua dosa di masa lalu.

Melansir dari laman business-standard.com, komentar itu sebenarnya dipelopori putri Guruji meminta para pengikut halaman untuk berkomentar dengan mantra suci tersebut. Beberapa saat kemudian, banyak pengguna Facebook membanjiri unggahan Guru Shri Rajendraji Maharaj dengan komentar RAM hingga jutaan kali. Akibatnya banyak pengguna Facebook lainnya turut berkomentar.

Guru Shri Rajendraji Maharaj sendiri merupakan pembicara spiritual asal India jebolan Veermata Jijabai Technological Institute atau V.J.T.I. Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga bisnis yang terhormat di Mumbai. Mengutip dari bookmyshow.com, sosok yang mendapatkan penghargaan Guinness World Record ini diceritakan sebagai sosok yang cerdas dan berbudi luhur sejak kecil. Guruji lulus sebagai Bachelor of Engineering atau B.E. dari universitas diakui secara global V.J.T.I. Dia menggunakan pengetahuan ilmiahnya yang luas untuk menjelajahi alam ilmu-ilmu spiritual.

Guru Shri Rajendraji Maharaj telah mengelola grup spiritual selama lebih dari 30 tahun hingga sekarang. Grup itu diberi nama Amritwani Satsang, dengan lebih dari 2500 jemaat rohani. Guruji telah mendedikasikan hidupnya untuk peningkatan spiritual umat manusia. Misi dedikasinya yang tanpa pamrih diakui oleh beragam organisasi pendidikan, sosial, agama dan spiritual. Dia dianugerahi Doktor Kehormatan oleh Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Rajasthan. Guruji juga dihormati dengan Penghargaan Rajasthan Ratna oleh Rajasthani Mandal, Mumbai.

Guruji menggunakan berbagai media untuk menjangkau komunitasnya. Biasanya ia melakukan live streaming menggunakan YouTube, Facebook, dan Zoom. Saat ini, Guru Shri Rajendraji Maharaj tengah giat melakukan aksi sosial mengangkat orang miskin dan tertindas. Dia telah memotivasi dan menasihati para pengikutnya untuk mendedikasikan hidup mereka dalam pelayanan tanpa pamrih bagi umat manusia serta semua bentuk kehidupan. Setiap tahun, hari kelahirannya diperingati pada 3 Januari sebagai Hari Internasional untuk Memberi Makan Orang Miskin.

