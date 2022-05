Amerika Serikat Bantah Bantu Ukraina Targetkan 12 Jenderal Top Rusia

TEMPO.CO, Jakarta -Departemen Pertahanan Amerika Serikat membantah kabar pihaknya telah memberikan informasi intelijen soal lokasi jenderal Rusia di medan perang, yang memungkinkan pasukan Ukraina dapat membunuh mereka.

Menanggapi laporan New York Times, Juru Bicara Pentagon John Kirby membenarkan jika AS memasok pasukan Kyiv dengan intelijen militer untuk membantu Ukraina mempertahankan negara mereka. Walau begitu, dia menyebut AS tidak memberi bocoran untuk menargetkan jenderal Rusia.

"Kami tidak memberikan informasi intelijen tentang lokasi pemimpin militer senior di medan perang atau berpartisipasi dalam keputusan penargetan militer Ukraina," kata Kirby seperti dilansir France24, Jumat, 6 Mei 2022.

New York Times pada Rabu, 4 Mei 2022, mengutip pejabat senior AS yang tidak ingin disebutkan namanya. Media ini melaporkan bahwa Washington telah memberikan rincian kepada Ukraina soal perkiraan pergerakan pasukan Rusia. Selain itu pihak intelijen juga membocorkan lokasi serta rincian lainnya tentang markas militer bergerak Rusia.

Surat kabar itu menuliskan, Ukraina telah menggabungkan bantuan itu dengan intelijennya sendiri untuk melakukan serangan artileri dan serangan lain yang telah menewaskan perwira Rusia.

Menurut New York Times, pejabat Ukraina mengatakan mereka telah menewaskan sekitar 12 jenderal Rusia di medan perang. Para pejabat AS itu menolak merinci berapa banyak jenderal yang tewas akibat intelijen Amerika.

Kirby mengatakan, Ukraina membuat keputusan sendiri saat menargetkan pemimpin Rusia, tanpa campur tangan AS. "Ukraina menggabungkan informasi yang kami dan mitra lain berikan dengan intelijen yang mereka sendiri kumpulkan di medan perang," katanya.

"Kemudian mereka membuat keputusan mereka sendiri, dan mereka mengambil tindakan mereka sendiri," ujar Kirby.

Kantor kepresidenan Rusia atau Kremlin juga sudah menanggapi laporan dari New York Times. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan langkah AS dan sekutu tak akan menghentikan operasi militer negaranya.

Saat ditanya pergerakan apa yang akan diambil dalam menanggapi ini, Peskov tidak memberikan rencana secara rinci. Namun dia mengatakan, "Tentu saja militer Rusia melakukan apa pun yang diperlukan dalam situasi seperti ini."

Sumber: France 24, New York Times, Reuters