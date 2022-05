5 Mei 2025 Hari Akar Kuadrat atau Square Root Day, Apakah Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 5 Mei 2025 mendatang adalah Hari Akar Kuadrat. Tapi, Pernahkah Anda mendengar tentang Hari Akar Kuadrat atau Square Root Day? Bagi kebanyakan orang, Hari Akar Kuadrat memang terdengar asing. Terutama bagi mereka tidak terlalu menyukai matematika. Lalu apa sebenarnya Hari Akar Kuadrat ini?

Menurut Nicole C Wong dalam artikel “A day getting to the root” yang dimuat The Mercury News, Hari Akar Kuadrat adalah hari libur tak resmi yang dirayakan pada hari ketika tanggal dan bulan merupakan akar kuadrat dari dua digit terakhir angka tahun. Misalnya, 25 Mei 2025 atau (5/5/25), yang berarti kelipatan dari 5 adalah 25.

Tak seperti hari-hari penting lainnya yang diperingati tiap tahun. Hari Akar Kuadrat cukup langka, hanya terjadi 9 kali dalam seabad. Jaraknya dimulai dari tiga tahun, kemudian 5 tahun, 7 tahun, dan begitu seterusnya. Berikut tanggal-tanggal yang diperingati sebagai Hari Akar Kuadrat di Abad 21 ini:

• 1 Januari 2001 (1/1/01)

• 2 Februari 2004 (2/2/04)

• 3 Maret 2009 (3/3/09)

• 4 April 2016 (4/4/16)

• 5 Mei 2025 (5/5/25)

• 6 Juni 2036 (6/6/36)

• 7 Juli 2049 (7/7/49)

• 8 Agustus 2064 (8/8/64)

• 9 September 2081 (9/9/81)

Bila diperhatikan, selain tanggal dan bulan yang berurutan dari angka 1 hingga 9, jumlah jarak tahun Hari Akar Kuadrat merupakan ganjil yang berurutan yakni 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Hal ini menggambarkan fakta bahwa setiap angka ganjil adalah perbedaan dua persegi berurutan.

Hari unik ini pertama kali diciptakan oleh seorang guru sekolah menengah atas di Redwood City, California bernama Ron Gordon. Hari Akar Kuadrat pertama diciptakan Gordon pada 9 September 1981 (9/9/81). Dalam upayanya mempubliskan Hari Akar Kuadrat, Gordon mengirimkan rilis berita ke berbagai media dunia.

Mengutip dari beberapa sumber, bila Anda ingin merayakan Hari Akar Kuadrat pada 5 Mei 2025 mendatang, disarankan untuk memakan lobak atau tanaman akar lainnya yang dipotong persegi. Berminat merayakan Hari Akar Kuadrat? Tunggu sampai 5 Mei 2025 mendatang.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Simulasi Penghitungan Upah Lembur pada Hari Libur Nasional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.