Menlu Rusia Peringatkan AS dan NATO Berhenti Pasok Senjata ke Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali mendesak Amerika Serikat dan NATO untuk berhenti memasok senjata ke Ukraina. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan krisis di Ukraina.

Dalam wawancara dengan kantor berita China, Xinhua, Sergey Lavrov mengatakan pasokan senjata ke Ukraina hanya membuat perang berlangsung lama.

“Jika AS dan NATO benar-benar tertarik untuk menyelesaikan krisis Ukraina, maka pertama-tama, mereka harus bangun dan berhenti memasok senjata dan amunisi kepada rezim Kyiv,” kata Sergey Lavrov seperti dilansir dari Aljazeera, Minggu, 1 Mei 2022.

AS dan beberapa negara Eropa telah memasok senjata bernilai miliaran dolar ke Ukraina dalam perang melawan Rusia. Presiden AS Joe Biden telah meminta Kongres untuk mengucurkan US$ 33 miliar guna mendukung Ukraina .

Moskow telah berulang kali memperingatkan Washington agar tidak melanjutkan bantuan militernya ke Kyiv. Rusia juga AS menuangkan minyak ke api perang.

Kremlin sebelumnya menyebut pengiriman senjata Barat ke Ukraina sebagai ancaman bagi keamanan Eropa.

Rusia kini mengintensifkan operasi di wilayah Donbas timur Ukraina setelah gagal menguasai Kyiv. Rusia mengatakan sanksi Barat dan pengiriman senjata ke Ukraina menghambat negosiasi damai. Menurut Lavrov, pembicaraan terus berlanjut namun sulit mencapai kemajuan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada wartawan Polandia bahwa kemungkinan pembicaraan untuk mengakhiri konflik dapat berakhir tanpa kesepakatan apa pun. Selama sebulan terakhir tak ada pembicaraan damai antara Rusia Ukraina.

Sementara itu negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi luas yang sebagian besar memotong sektor keuangan Rusia dari ekonomi global. Ratusan perusahaan multinasional juga telah keluar dari Rusia setelah perang sehingga memukul ekonomi Rusia. Negara-negara Eropa berjanji untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia untuk menghilangkan pendapatan Moskow.

Dalam wawancaranya dengan Xinhua, Sergey Lavrov mengatakan Rusia mulai mengurangi transaksi dalam dolar AS. Selama beberapa tahun terakhir, Moskow meminta mitra dagang seperti China dan India untuk melakukan pembayaran dalam mata uang lain.

ALJAZEERA