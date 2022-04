Jokowi Minta Situasi di Ukraina Diselesaikan lewat Upaya Damai

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi telah berkomuniasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat bertelepon dengan Putin itu, Jokowi diantaranya membahas konflik Ukraina.

"Digarisbawahi bahwa perang harus segera dihentikan dan negosiasi damai diberi kesempatan. Indonesia siap berkontribusi untuk mencapai tujuan ini," kata Jokowi.

Exchanged views over the phone with Russian President Vladimir Putin @KremlinRussia_E on the situation in Ukraine as well G20 cooperation

Underlined that the war must stop immediately & peace negotiations be given a chance. Indonesia stands ready to contribute towards this goal.