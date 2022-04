Industri Kakao Indonesia Dapat Bantuan Rp 103 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga lembaga yakni USAID, Mars Inc., dan Institute for Development Impact (I4DI) mengumumkan investasi bersama senilai USD 7,2 juta (Rp 103 miliar) untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan industri kakao Indonesia.

Melalui kemitraan Advancing Cocoa Agroforestry towards Income, Value, and Environmental Sustainability (ACTIVE) selama empat tahun, USAID, Mars, dan I4DI akan mendukung para petani kecil agar bisa meningkatkan produktivitas serta mata pencaharian mereka melalui praktik pertanian cerdas iklim. Diantaranya langkah yang dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk mengatasi kekeringan dan melindungi tanaman asli yang dapat meningkatkan penyimpanan karbon. Peningkatan pertanian kakao ini bisa berjalan seiring dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui praktik-praktik tersebut, petani akan menjadi bagian dari solusi untuk membangun ketangguhan Indonesia terhadap bencana alam terkait iklim yang semakin sering terjadi, seperti tanah longsor yang dapat merusak pertanian dan tanaman kakao.

Inisiatif ini juga akan berkontribusi pada pasokan komoditas kakao dari Indonesia yang dapat diandalkan serta tangguh iklim, dan Amerika Serikat merupakan pasar tujuan terbesar kedua di dunia untuk komoditas ini, sehingga memungkinkan para petani kecil mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan.

Kontribusi USAID dalam program ACTIVE menegaskan kembali komitmen bersama Amerika Serikat dan Indonesia untuk memerangi perubahan iklim demi masa depan bersama. Dengan mempromosikan praktik wanatani kakao berkelanjutan yang memitigasi perubahan iklim, juga memungkinkan para petani untuk beradaptasi dengan konsekuensi iklim saat ini.

ACTIVE adalah kemitraan ke-11 yang dibentuk di bawah program HEARTH, di mana USAID berinvestasi bersama dengan sektor swasta untuk memajukan kesejahteraan manusia dan bumi.

