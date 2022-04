Buru Pelaku Penembakan di Stasiun Kereta New York, Polisi Tawarkan Rp 700 Juta

Seorang petugas polisi memeriksa kereta bawah tanah Manhattan setelah terjadi aksi penembakan di stasiun kereta bawah tanah di wilayah Brooklyn di New York City, New York, AS, 12 April 2022.. Sejumlah badan Amerika Serikat akan memberi imbalan total US$50 ribu atau setara Rp718,2 juta bagi warga yang punya informasi mengenai pelaku penembakan. REUTERS/Jeenah Moon