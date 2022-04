Dua Roket Rusia Hantam Stasiun Kereta, 30 Pengungsi Ukraina Tewas

Sebuah lubang akibat bom serangan udara Rusia di stasiun kereta api di kota Okhtyrka, di wilayah Sumy, Ukraina 14 Maret 2022. Serangan udara Rusia menyerang sektor swasta Okhtyrka serta bangunan tempat tinggal. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS