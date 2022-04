Wakil Gubernur Bank Sentral Myanmar Ditembak, Pelaku dari Kubu Suu Kyi?

Than Than Swe. The Irrawady

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur Bank Sentral Myanmar Than Than Swe ditembak di rumahnya di Kota Yangon pada Kamis 7 April 2022. Ia dilaporkan terluka akibat serangan itu. Ada laporan yang saling bertentangan tentang apakah Than Than Swe, diangkat ke jabatannya setelah militer merebut kekuasaan, selamat dari serangan itu.

Than Than Swe ditembak oleh dua pria ketika dia membuka pintu apartemennya di kota praja Bahan di Yangon, kota terbesar di negara itu, kata Thet Oo, seorang pejabat setempat.

Dia mengatakan dia dibawa ke rumah sakit militer di mana dia dipastikan meninggal, tetapi sebuah laporan oleh Radio Free Asia yang didukung pemerintah AS mengutip seorang juru bicara militer yang mengatakan dia dirawat karena luka-lukanya.

“Dua pria datang ke apartemennya dan melepaskan tiga tembakan. Saya juga mendengar suara tembakan,” kata Thet Oo kepada The Associated Press. "Tak lama setelah tembakan, pasukan keamanan tiba di perumahan."

Kementerian Dalam Negeri mengkonfirmasi dalam pesan teks kepada wartawan bahwa bankir berusia 55 tahun itu telah diserang. Serangan ini terjadi kurang dari sepekan setelah keluarnya peraturan baru yang memerintahkan agar uang asing yang disimpan di rekening bank di negara yang diperintah militer harus ditukar dengan mata uang lokal.

Dia diyakini sebagai pejabat paling senior yang terkait dengan pemerintahan yang dijalankan militer yang ditembak sejak Februari tahun lalu, ketika tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Pengambilalihan itu memicu protes damai yang meluas yang digagalkan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata yang sekarang dicirikan oleh beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.

Sebuah kelompok militan yang disebut Komando Daerah Militer Yangon, yang berjanji setia kepada Pemerintah Persatuan Nasional, organisasi oposisi utama, memposting pernyataan di halaman Facebook-nya yang bertanggung jawab atas serangan di Than Than Swe.

Mereka mengklaim telah melakukan 1.128 serangan sejak September lalu, ketika NUG mengumumkan akan meluncurkan serangan ofensif terhadap militer. Dikatakan serangannya mengakibatkan 253 kematian dan 300 luka-luka.

Klaim tanggung jawabnya atas penembakan Than Than Swe tidak biasa karena NUG — yang tidak segera mengomentari insiden itu — cenderung menjauhkan diri dari serangan terhadap warga sipil yang dapat dicirikan sebagai terorisme. Ia juga hanya memiliki kendali lepas atas jaringan kelompok perlawanan bersenjata yang secara kolektif disebut Angkatan Pertahanan Rakyat.

Selain pertempuran di pedesaan, gerilyawan perkotaan yang menentang kekuasaan militer telah melakukan pembunuhan yang ditargetkan, sabotase, pembakaran, dan pengeboman kecil. Pejabat dan anggota militer telah menjadi sasaran, serta orang-orang yang diyakini sebagai informan atau kolaborator militer.

Tahun lalu, Thein Aung, kepala keuangan Mytel Telecommunications Co. yang terkait dengan militer Myanmar, ditembak mati oleh tiga pria di depan rumahnya di Yangon, tetapi tidak ada klaim tanggung jawab yang jelas.

Lebih dari 1.730 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak pengambilalihan militer tahun lalu, menurut penghitungan rinci yang dikumpulkan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi pengawas.

Bank Sentral Myanmar pada Ahad mengeluarkan pemberitahuan yang memerintahkan bisnis dan individu untuk mengubah dolar dan mata uang asing lainnya menjadi kyat dalam satu hari atau menghadapi konsekuensi hukum. Dikatakan juga bahwa mata uang asing hanya dapat dikirim ke luar negeri dengan persetujuan pemerintah.

SUMBER: ABC NEWS

