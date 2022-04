Virus Omicron Sub-varian BA.2 Dominasi Kasus Covid-19 di AS

Pelancong yang memakai masker pelindung wajah untuk mencegah penyebaran Covid-19 mengambil kembali barang bawaan mereka di bandara di Denver, Colorado, AS, 24 November 2020. REUTERS/Kevin Mohatt

TEMPO.CO, Jakarta - Virus Omicron sub-varian BA.2 diperkirakan menjadi penyebab hampir 75 persen kasus Covid-19 di Amerika Serikat, kata Badan Kesehatan Masyarakat AS.

Secara keseluruhan kasus Covid-19 di Amerika Serikat telah turun tajam setelah mencapai level rekor pada Januari, tetapi kebangkitan kasus di beberapa bagian Asia dan Eropa telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gelombang lain dapat terjadi di AS.

Rata-rata pergerakan tujuh hari dari kasus Covid AS adalah 26.106 per 1 April, sedikit lebih rendah dari 26.309 dari minggu sebelumnya, sesuai data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Sub-varian BA.2 yang sangat menular membuat 72,2% dari varian Covid di Amerika Serikat, pada 2 April, naik dari hampir 57,3% pada minggu sebelumnya, menurut perkiraan CDC.

Sub-varian BA.2 menyebabkan sekitar 86% dari semua kasus secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Hal ini diketahui lebih menular daripada sub-varian BA.1 dan BA.1.1 Omicron, namun, bukti sejauh ini menunjukkan bahwa itu tidak lebih mungkin menyebabkan penyakit parah.

Di tengah berkurangnya kekebalan dan risiko yang ditimbulkan oleh varian Omicron, regulator kesehatan AS mengesahkan dosis booster kedua vaksin Pfizer/BioNtech dan Moderna minggu lalu, untuk orang berusia 50 tahun ke atas, serta untuk orang yang lebih muda dengan sistem kekebalan terganggu.

WHO juga memperingatkan tentang hibrida baru, yakni Omicron XE yang merupakan mutan varian BA.1 dan BA.2. Thailand melaporkan kasus pertama Omicron XE pada Sabtu lalu.

Reuters