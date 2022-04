Top 3 Dunia: Serangan ke Rusia, Paus Kritik Putin dan Tank Tua untuk Ukraina

Potongan video menunjukkan depot bahan bakar yang terbakar di kota Belgorod, Rusia 1 April 2022. Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Sabtu, 2 April 2022, diawali dengan serangan udara Ukraina ke Belgorod, Rusia, yang dianggap Kremlin sebagai ganjalan untuk melanjutkan pembicaraan damai.

Bantuan AS dan sekutunya pada Ukraina berupa pengiriman tank tua buatan Rusia untuk bertempur di wilayah Donbass. Selain itu, kritik Paus Fransiskus terhadap Putin atas serangan Ukraina juga banyak menarik minat pembaca.

1. Serangan Udara Ukraina ke Rusia Ancam Kesepakatan Damai

Ukraina dituding jadi biang kerok serangan helikopter ke Belgorod, Rusia, kota yang berjarak sekitar 40 kilometer dari perbatasan. Berbicara kepada wartawan melalui panggilan konferensi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut gempuran itu mengancam pembicaraan damai dengan Kiev.

Peskov mengatakan, insiden tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Vladimir Putin. "Tentu saja ini tidak dapat dianggap kondisi yang nyaman untuk melanjutkan pembicaraan," kata Peskov, seperti dilansir dari Reuters, Jumat, 1 April 2022.

Peskov menambahkan Rusia tengah berupaya melakukan langkah pencegahan, supaya tidak ada gangguan pasokan bahan bakar di kota yang terletak di provinsi Oblast itu. Sementara itu, juru bicara bandara di Belgorod, Anastasia Goodova, menyatakan, serangan udara yang diduga dilancarkan oleh Ukraina itu, tidak berdampak pada infrastruktur.

2. AS Kirim Tank Tua Buatan Uni Soviet ke Ukraina, Bisa Melawan Rusia?

Amerika Serikat bersama para sekutunya akan mengirim tank ke Ukraina. Kendaraan tempur lapis baja yang akan dikirim adalah buatan Uni Soviet era 1960-an milik beberapa negara anggota Eropa Timur yang beraliansi dengan NATO.

Dengan tank-tank tersebut, Ukraina bisa memberikan perlawanan artileri jarak jauh ke pasukan Rusia yang menguasai Donbass. Ini merupakan kali pertama AS dan sekutu mengirim bantuan tank sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu.

Surat kabar The New York Times (NYT), mengutip seorang pejabat AS yang meminta namanya tak dipublikasikan, mengatakan tank-tank itu akan digunakan untuk meningkatkan pertahanan Ukraina di wilayah Donbass.

3. Kritik Invasi Rusia ke Ukraina, Paus Sebut Putin Orang Kuat Kobarkan Konflik

Paus Fransiskus untuk pertama kalinya secara implisit mengkritik Presiden Vladimir Putin atas invasi Rusia ke Ukraina, dengan mengatakan seorang "kuat" mengobarkan konflik untuk kepentingan nasionalistis.

Putin mengatakan serangan ke Ukraina sejak 24 Februari adalah "operasi militer khusus" yang dirancang tidak untuk menduduki wilayah tetapi untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" tetangganya. Namun Paus menolak terminologi itu, dan menyebutnya sebagai perang.

"Dari timur Eropa, dari negeri matahari terbit, bayang-bayang gelap perang kini telah menyebar. Kami melihatnya sebagai invasi ke negara lain, pertempuran jalanan yang biadab, dan ancaman nuklir adalah kenangan suram dari masa lalu yang jauh," kata Paus dalam pidatonya kepada pejabat Malta setelah tiba di negara kepulauan Mediterania untuk kunjungan dua hari, Sabtu, 2 April 2022.

