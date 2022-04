Ukraina Serang Balik Rusia, Tembak Depot BBM Hingga Meledak

Tank Rusia yang hancur saat serangan Rusia ke Ukraina berlanjut, di dekat kota Trostianets, di wilayah Sumy, Ukraina 25 Maret 2022. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan dalam buletin Telegram bahwa beberapa peralatan elektronik vital tank, yang mengandung emas dan logam mulia lainnya, telah dilucuti. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS