Kemlu Sebut Rencana Pertamina Beli Minyak Rusia Tak Terganjal Sanksi Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menanggapi rencana PT Pertamina (Persero) untuk membeli minyak mentah dari Rusia dalam memenuhi kebutuhan pasokan, di tengah sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Menurut Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, Indonesia tidak begitu saja menerima sanksi yang sifatnya unilateral.

"Sanksi yang kita ikuti adalah sanksi yang berdasarkan penetapan PBB, misal, sanksi terhadap Al-Qaeda. Kita menjadi bagian dari anggota negara PBB yang mengikuti sanksi tersebut, dalam kerangka domestik, menerapkan penetapan resolusi tersebut," kata Faizasyah saat jumpa pers virtual Kemlu, Kamis, 31 Maret 2022.

Lagi pula, menurut Faizasyah, di tengah sanksi yang berjalan, negara-negara mayoritas yang selama ini menjadi konsumen minyak dan gas dari Rusia, masih melakukan bisnisnya. Indonesia disebut bukan salah satu pengecualian, apalagi kerangka hubungan dengan Rusia ini dibangun atas dasar business to business.

"Jadi, tolong dibedakan mana sanksi yang bersifat global, mengikat, karena juga disanksi oleh PBB, dan mana juga yang bersifat unilateral," ujar Faizasyah.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin, 28 Maret 2022, bahwa perseroan sedang menyiapkan proses pembelian secara business to business atau B to B.

Selain dengan Kementerian Luar Negeri, Nicke menyebut perusahaan minyak negara berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Ia memastikan proses pembelian tersebut tidak akan menimbulkan persoalan politis sepanjang perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina tidak terkena sanksi. “Untuk pembayaran mungkin nanti melalui India,” ucap Nicke.

Pertamina, kata Nicke, melihat adanya peluang di tengah konflik geopolitik antara Rusia Ukraina. Dalam situasi perang, Rusia berpotensi menjual minyak mentah dengan harga lebih murah. Musababnya, negara tersebut mendapat banyak sanksi perdagangan dari negara barat. “Kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik,” tutur Nicke.

Minyak mentah dari Rusia tersebut akan diolah di Kilang Balongan. Namun pembelian masih menunggu pembenahan atau revamping kilang selesai.

Harga minyak dunia melambung beberapa waktu ke belakang akibat perang Rusia dan Ukraina. Reli harga komoditas terjadi seiring gangguan ekspor yang dihadapi Rusia setelah sejumlah sanksi barat dijatuhkan secara beruntun.

Awal Maret lalu, kenaikan harga minyak menembus 7 persen. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei bahkan meroket sampai US$ 7,65 atau 6,9 persen menjadi US$ 118,11 per barel. Adapun harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April naik US$ 8,01 atau 7,4 persen menjadi US$ 115,68 per barel.

Kenaikan harga minyak Brent tersebut adalah yang tertinggi sejak Februari 2013 dan untuk WTI sejak September 2008 lalu.

Baca: Pertamina Akan Beli Minyak Mentah dari Rusia karena Harga Lebih Murah

DANIEL AHMAD | FRANCISCA CHRISTY ROSANA