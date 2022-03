Lawatan ke Doha, Menlu Retno Bahas Ukraina sampai Afghanistan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengunjungi Doha, Qatar. Selama tiga hari lawatan ke Ibu Kota Qatar, Menlu Retno mengikuti beberapa acara dan pertemuan, sebelum berangkat ke Cina pada Senin, 28 Maret 2022.

Retno menjadi salah satu pembicara di Doha Forum dalam sesi bertajuk 'Peace and Prosperity in the Indo-Pacific'. Satu dari sekian isu yang disampaikan dalam diskusi tersebut, dia menekankan pentingnya komitmen dan penghormatan bagi hukum internasional.

"Saya menyampaikan bahwa situasi di Ukraina saat ini menjadi pengingat kita semua untuk secara lebih hati-hati mengelola Kawasan Indo-Pasifik," kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang dibagikan Kementerian Luar Negeri, Senin.

Terkait dengan isu Ukraina, Retno berkesempatan bertemu dengan Wakil Menlu Ukraina, Emine Dzhaparova. Dalam dialog, keduanya menyoroti situasi kemanusiaan Ukraina yang semakin mengkhawatirkan akibat belum adanya de-eskalasi invasi Rusia.

"Indonesia akan mempertimbangkan secara positif untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat," ujar Retno.

Pertemuan informal antara Indonesia, Qatar, dan Taliban, juga dihadiri Retno dalam kunjungannya ke Doha. Bersama dengan Perwakilan Menlu Qatar, Retno telah menandatangani Letter of Intent (LoI) tentang pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi rakyat Afghanistan pada Minggu, 27 Maret 2022.

"Prioritas utama Indonesia adalah terciptanya Afghanistan yang aman, damai, dan sejahtera bagi rakyatnya. Untuk tujuan tersebut, kita terus melakukan engagement dengan seluruh pihak, dan mencoba terus menjalankan posisi sebagai bridge-builder," tutur Retno.

Selain dua isu tersebut, Menlu Retno juga melakukan konsultasi mengenai persiapan KTT G20 dengan beberapa negara anggota yang hadir dalam Doha Forum, yaitu HRVP/Menlu Uni Eropa, Menlu Arab Saudi, dan Menlu Meksiko. Selaku Presidensi G20 tahun ini, menurut Retno, Indonesia terus mendengarkan semua pandangan dan saran negara anggota, termasuk isu perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada pertemuan internasional.

