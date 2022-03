Viral Video Boris Johnson Dicuekin Pemimpin NATO

TEMPO.CO, Jakarta - Potongan video Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yang berdiri sendirian (dicuekin) ketika para pemimpin Uni Eropa saling berjabat tangan sebelum foto keluarga NATO, mencuri perhatian. Klip yang kini tersebar di dunia maya itu, menunjukkan para pemimpin Uni Eropa saling menyapa, sementara Johnson berdiri melihat-lihat sekitar, dengan tangan di sakunya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berjabat tangan dan tersenyum dengan para pemimpin Uni Eropa lainnya. Sedangkan Johnson hanya beberapa meter jaraknya dari Macron, namun Johnson tampak dicuekin. Dia melihat sekeliling dengan canggung menanti barang kali ada koleganya, yang hendak berjabat tangan dengannya.

'Get your hands out of your pockets, Johnson! Not a good look for the country.'

Nigel Farage says the Prime Minister was 'shunned' by world leaders at crisis meetings with NATO.#FarageOnGBNews

