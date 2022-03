Indonesia Hadir di Tavola Expo Belgia

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kembali ikut serta dalam acara promosi produk pangan premium di Belgia, Tavola Expo. Acara ini diselenggarakan di Kortrijk, Belgium dari 20 Maret sampai 22 Maret 2022.

KBRI Brussel dalam keterangan menjelaskan ada tujuh pengusaha Indonesia, yang ikut dalam pameran ini yakni Javanusa Coffee, Eastern Pearl, PT Frootiful Natural Nusantara, CV Indo Kreasi Cipta Rejeki, Interaromat, PT Agrowing Agrikultura Indonesia dan All Quality Import. Sedangkan Booth Indonesia bertemakan Spice Up the World, yang menampilkan berbagai produk unggulan Indonesia seperti teh, kopi, dried fruits, bumbu dan rempah.

Produk pangan merupakan salah satu produk impor terbesar di Belgia. Pada 2020, sektor pangan dan minuman mengimpor lebih dari 22 milyar euro dari berbagai negara.

Secara khusus, impor produk kopi, teh dan rempah ke Belgia terus memperlihatkan tren peningkatan. Pada 2021, impor produk kopi dan rempah meningkat hingga 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah potensi yang cukup besar bagi produsen makanan dan minuman Indonesia. KBRI Brussel pun berusaha menjembatani para pengusaha makanan dan minuman Indonesia ini dengan berpartisipasi di Tavola Expo.

Acara Tavola Expo, pameran produk makanan premium di Belgia mulai 20 Maret hingga 22 Maret 2022. Sumber: dokumen KBRI Belgia

Pengunjung Tavola Expo didominasi oleh aktor industri ritel baik besar maupun kecil, termasuk toko-toko online. Selain itu, para wakil perusahaan importasi, hingga perusahaan katering dan restoran juga turut mengunjungi Tavola Expo untuk bertemu dengan produsen produk makanan dan minum asing.

Walaupun para pengusaha Belgia merupakan pengunjung dominan, banyak pengusaha dari negara sekitar Belgia turut hadir seperti dari Prancis, Jerman dan Belanda. Tavola Expo menjadi titik perkenalan yang tepat bagi para pengusaha Indonesia yang ingin mendorong produknya masuk ke Pasar Belgia dan Uni Eropa.

Syarief yang mewakili Eastern Pearl, salah satu peserta dari Indonesia, menuturkan bahwa partisipasi dalam Tavola Expo sangat menjanjikan khususnya untuk menjaring mitra kerja. Ia sendiri telah menjalin komunikasi dengan para pengusaha dari berbagai negara di Tavola Expo.

DCM KBRI Brussel Sulaiman Syarif, yang mewakili Duta Besar RI Andri Hadi, menyampaikan Tavola Expo merupakan tempat yang tepat untuk mempromosikan produk Indonesia khususnya Ketika seluruh negara mendorong revitalisasi ekonomi pasca-Pandemi Covid-19. Ia juga mengingatkan akan tren terbaru di Eropa yang mendorong produk organik yang melaksanakan system fair trade. Dua hal inilah, yang dirasa akan terus berkembang dan semakin membuka peluang untuk UMKM Indonesia.

