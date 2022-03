Atlet Renang Transgender Amerika Juara Pertama NCAA

TEMPO.CO, Jakarta - Lia Thomas mencatatkan diri menjadi atlet renang transgender pertama yang memenangkan kejuaraan NCAA pada Kamis, 17 Maret 2022. Dia berhasil mengalahkan rival-rivalnya dalam renang gaya bebas 500 meter NCAA, namun kemenangannya sekarang menjadi perdebatan.

Thomas adalah atlet asal Amerika Serikat yang secara biologi terlahir sebagai seorang perempuan. Namun pada akhir SMA dia merasakan dirinya adalah seorang laki-laki.

Penn’s Lia Thomas won the 500-yard freestyle at the NCAA women’s swimming and diving championships.

Thomas becomes the first known transgender athlete to win an NCAA Division I championship in any sport.

