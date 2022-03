Kota Lviv di Ukraina Dihantam Rudal, Tiga Ledakan Terdengar

Tim penyelamat menutupi tubuh warga yang terbunuh oleh penembakan saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut, di Chernihiv, Ukraina, 17 Maret 2022. Sekitar 3,2 juta warga sipil, kebanyakan wanita dan anak-anak telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS