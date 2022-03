Serial Komedi Presiden Zelensky Diputar Lagi di Netflix

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan bahwa serial komedi satir Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 'Servant of the People' akan ditayangkan kembali di Amerika Serikat. Serial komedi ini telah diputar pada 2017-2021.

Dilansir dari kantor berita Russia Today, Kamis, 17 Maret 2022, 'Servant of the People' bercerita tentang seorang guru, yang diperankan oleh Zelensky, tiba-tiba menjadi presiden setelah kata-katanya melawan korupsi menjadi viral di media sosial. Pertunjukan itu menjadi pusat karir politik Zelensky.

Setelah syuting serial itu selama tiga musim, Zelensky memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Ukraina di kehidupan nyata pada 2019. Ia membentuk partai politik baru dan memenangkan pemilihan.

Film seri ini telah dilisensikan oleh grup televisi Swedia Eccho Rights. Pihak perusahaan telah mengumumkan akan kembali memutar acara tersebut. "Serial ini adalah komedi tetapi juga dokumen penting tentang dari mana Zelensky berasal," menurut pernyataan resmi perusahaan.

“Presiden fiktifnya adalah pria normal, yang tumbuh dalam perannya sebagai pemimpin yang heroik dan dipuja,” kata Managing Partner Eccho Nicola Soderlund. “Sementara skenario dunia nyata yang dihadapi Zelensky dan orang-orang Ukraina jauh lebih suram dan mengerikan dibandingkan komedi seri, ada paralel yang jelas dengan situasi dunia nyata, dan film Servant of the People adalah menarik, penting dan bersejarah.”

Pengumuman pemutaran kembali film Servant of the People muncul menjelang pidato Zelensky di sesi gabungan Kongres AS pada Rabu. Zelensky menjadi pusat perhatian internasional di tengah konflik militer yang sedang berlangsung antara Rusia Ukraina.

RUSSIA TODAY