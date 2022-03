Jubir Cina Sebut G20 Bukan Forum Tepat untuk Bahas Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina saat konferensi pers di Beijing pada Selasa, 15 Maret 2022 mengungkap bahwa KTT G20, bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah Ukraina.



G20 atau Kelompok 20, beranggotakan 19 negara maju dan berkembang, serta Uni Eropa. KTT G20 berikutnya telah ditetapkan pada Oktober 2022 di Bali, Indonesia.

Sebuah bangunan hancur oleh serangan udara usia di kota Okhtyrka, di wilayah Sumy, Ukraina 14 Maret 2022. Sedikitnya tiga warga sipil tewas dalam pengeboman malam di Okhtyrka, wilayah Sumy. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS



Posisi Indonesia sebagai ketua G20 tahun 2022 menjadi sorotan, khususnya dalam kasus krisis Ukraina. Dengan presidensi G20, Indonesia disebut bisa mengambil bagian dalam menyelesaikan tegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.



Mantan Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, contohnya, menganjurkan Indonesia untuk memimpin KTT Asia.

Ranil menyebut latar belakang historis Indonesia sebagai inisiator KTT Asia Afrika Bandung dan saat ini menjadi ketua G20 merupakan beberapa faktor yang menunjukkan peran penting dalam mencegah dampak invasi Rusia terhadap Ukraina.



"Indonesia, bersama dengan Cina, India, dan Uni Emirat Arab, (Saya sarankan) untuk mengadakan konferensi seluruh negara Asia," kata Ranil dalam sebuah wawancara belum lama ini, dikutip dari kanal UNP Central Media Unit pada Senin, 7 Maret 2022.

Menurut Ranil, semua pihak akan terpengaruh secara ekonomi oleh konflik Rusia dan Ukraina. Tetapi, di sinilah kesempatan Asia untuk menentukan sikapnya sendiri.

"Saya merasa bahwa kita harus melihat sistem alternatif. Dalam 10 tahun Asia mampu menertibkannya," ujar Ranil.

Kementrian Luar Negeri RI belum menanggapi pertanyaan Tempo soal peran Indonesia sebagai ketua G20, dalam usahanya menghentikan krisis Ukraina ini.

Sebelumnya, G20 mengadakan pembicaraan dalam format hybrid di Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Pada acara pembukaan, Presiden RI Joko Widodo memperingatkan adanya risiko ekonomi global dari krisis di Ukraina, di tengah kekhawatiran bahwa Rusia siap untuk menyerang.

"Ini bukan waktunya untuk persaingan dan menciptakan ketegangan baru yang mengganggu pemulihan, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia, seperti yang terjadi di Ukraina," katanya.

Ancaman invasi Rusia ke Ukraina, disebut Jokowi, akan menghadirkan tantangan baru bagi dunia yang tengah berjuang untuk pulih dari pandemi virus corona.

Sumber: Reuters