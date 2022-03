Elon Musk Ajak Duel Presiden Vladimir Putin

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder Elon Musk menantang Presiden Rusia Vladimir Putin duel fisik satu lawan satu (single combat). Tawaran Musk ini diajukan langsung ke akun Twitter Kremlin pada Senin, 14 Maret 2022, sebagai bentuk simpatiknya atas perjuangan masyarakatUkraina.



"Dengan ini saya menantang Vladimir Putin untuk single combat. Taruhannya adalah Ukraina,” kata Musk seperti dilansir dari The Independent, Selasa, 15 Maret 2022.

Sebuah bangunan hancur oleh serangan udara usia di kota Okhtyrka, di wilayah Sumy, Ukraina 14 Maret 2022. Sedikitnya tiga warga sipil tewas dalam pengeboman malam di Okhtyrka, wilayah Sumy. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS



Musk, yang mengunggah cuitannya dalam bahasa Rusia menandai akun Kremlin berbahasa Inggris. “Apakah Anda setuju dengan pertarungan ini?” tanya dia.



Seorang pengguna Twitter menilai Putin akan dengan mudah memenangkan pertarungan apa pun, termasuk dengan Musk. Bos Tesla itu menanggapi dengan santai.



“Jika Putin dapat dengan mudah mempermalukan barat, maka dia akan menerima tantangan itu. Tapi dia tidak mau," kata Musk.



Musk cukup aktif merespons perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia, baik di lini masa Twitter pribadinya atau melalui perusahaannya.

Sebelumnya, kepala teknik SpaceX itu mengejek pejabat Rusia di media sosial. Bukan hanya itu, dia menyediakan peralatan internet luar angkasa Starlink ke Ukraina.





