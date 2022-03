Jurnalis Fox News Cedera saat Liputan di Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta Media asal Amerika Serikat Fox News mengumumkan bahwa seorang reporternya, Benjamin Hall, terluka saat meliput perang Rusia dan Ukraina.

Seperti dilansir NPR Selasa 15 Maret 2022, CEO Fox News Media Suzanne Scott mengatakan dalam sebuah pernyataan, Hall terluka saat melakukan reportase di luar ibu kota Kyiv.

Belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang dialami Hall. Namun, Scott menyebut salah satu jurnalisnya itu kini sudah mendapatkan penanganan.

"Kami memiliki sedikit detail saat ini, tetapi Ben dirawat di rumah sakit dan tim kami di lapangan bekerja untuk mengumpulkan informasi tambahan karena situasinya cepat terungkap," kata Scott seperti dilansir dari NPR.

Presiden Asosiasi Koresponden Departemen Luar Negeri, Shaun Tandon, mengatakan pihaknya terkejut mengetahui kabar Hall telah terluka di lapangan.

"Kami mengenal Ben karena kehangatan, humor yang baik, dan profesionalisme terbaiknya. Kami berharap Ben segera pulih dan menyerukan upaya maksimal untuk melindungi jurnalis yang memberikan layanan tak ternilai melalui liputan mereka di Ukraina," kata Tandon.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price juga bereaksi terhadap berita tentang Hall. Dia mengaku patah hati mendengar insiden yang dialami reporter Fox News.

"Pikiran kami bersamanya, keluarganya, dan semua koleganya, dan kami berharap dia pulih sepenuhnya. Kami siap membantu dengan cara apa pun yang kami bisa," cuit Price.

Saat konferensi pers, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki juga menyampaikan simpatinya. "Pikiran kami, pemikiran presiden, pemikiran administrasi kami bersamanya, keluarganya, dan Anda semua di Fox News," katanya.

Hall merupakan seorang koresponden untuk Fox News yang khusus meliput invasi Rusia, dan ayah dari tiga anak perempuan.

Sebelumnya, seorang jurnalis AS mantan koresponden the New York Times, Brent Renaud, dilaporkan tewas dalam pertempuran di Irpin, pinggiran ibu kota Ukraina, Kyiv. Kepala Polisi Regional Kyiv Andriy Nyebytov, mengatakan pada Ahad bahwa Renaud tewas akibat ditembak pasukan Rusia.

SUMBER: NPR

