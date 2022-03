Beijing Klarifikasi Rusia Tak Pernah Meminta Senjata ke Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Cina mengecam klaim pejabat Amerika Serikat yang menyebut Rusia telah meminta peralatan militer ke Beijing sejak dimulainya operasi khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.

Dilansir dari Reuters pada Senin, 14 Maret 2022, komentar tersebut muncul saat jumpa pers Kementerian Luar negeri Cina di Beijing. Negeri Tirai Bambu itu menyebut Washington telah menyebarkan informasi palsu dalam pernyataan ini.

Juru bicara Kedutaan Besar Cina untuk Amerika Serikat, Liu Pengyu, juga membantah tuduhan Amerika Serikat yang dilemparkan ke media soal Moskow yang telah mendekati Beijing untuk meminta peralatan militer dan logistik serta dukungan lainnya. Liu meyakinkan dia belum pernah mendengar tentang itu.

"Situasi saat ini di Ukraina memang membingungkan. Prioritas utama sekarang adalah mencegah ketegangan meningkat atau bahkan lepas kendali," kata Liu seperti dikutip dari Sputnik.

Konvoi pasukan pro-Rusia selama konflik Ukraina-Rusia di luar kota Volnovakha yang dikuasai separatis di wilayah Donetsk, Ukraina 12 Maret 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko



Sebelumnya pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan, Rusia telah telah meminta peralatan militer Cina sejak invasi ke Ukraina, yang dimulai lebih dari dua pekan lalu.



Financial Times dan Washington Post kompak melaporkan kabar ini pada hari Minggu. Dilansir dari Reuters pada Senin, 14 Maret 2022, Pejabat Amerika Serikat itu belum memberi tahu jenis persenjataan apa yang dipasok Cina ke Rusia.



Sumber: Reuters | Sputnik

